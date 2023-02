-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que su gobierno no entregará permisos para que la empresa automotriz Tesla, de Elon Musk, instale una planta en Nuevo León si esto implica aumentar la escasez de agua que enfrenta la entidad.

Ante las pregunta de la prensa sobre la sugerencia de su administración respecto al lugar donde debería instalarse la planta de autos eléctricos, remarcó que debe ser donde haya agua suficiente.

En este sentido, mostró un mapa que marcaba en rojo las zonas de México que sufren escasez de agua, principalmente en el norte del país.

“Si no hay agua, no, no habría posibilidad, sencillamente no se entregan permisos para eso, o sea no es factible. No podemos seguir con la misma política”, respondió el mandatario durante su conferencia de este viernes al ser cuestionado sobre si permitiría la instalación de una planta en dicho estado.

Señaló que de manera generalizada, la región norte del país está atravesando problemas con el suministro de agua, y detalló que se está haciendo un análisis cada tres años para conocer la cantidad que se tiene de este líquido. En este sentido, adelantó que hablará con los directivos de Tesla.

Además, expresó su interés en que se construyan plantas de esta empresa fabricante de automóviles eléctricos, pues eso significa que se crearán nuevas oportunidades laborales, no obstante, insistió en que debe ser una región con agua, por lo que discutirá con los inversionistas posibles espacios de instalación.

“Sí nos importa mucho que se invierta en el país porque significa la creación de empleos. Les diremos dónde es posible que se invierta donde haya agua, que haya espacios para el crecimiento urbano”, manifestó.

Esto sucede luego de que se diera a conocer que el magnate, Elon Musk, sostendría una llamada telefónica con el presidente López Obrador para informarle dónde construirá Tesla su primera fábrica en territorio mexicano.

Tras este anuncio, Nuevo León, Michoacán, Hidalgo, Estado de México y San Luis Potosí levantaron la mano para ser sede de la planta. Incluso Puebla ha manifestado que tiene puertas abiertas a recibir este tipo de inversiones.

Tesla utilizaría agua tratada en NL, dice Samuel García

En respuesta, el gobernador de Nuevo León, Samuel García, aseguró que hay agua suficiente en el estado y adelantó que la empresa utilice agua tratada para el funcionamiento de la planta. Asimismo, anunció que próximamente se reunirá con López Obrador para discutir el tema.

“Nosotros vamos a trabajar con Tesla de la mano para que puedan ir aclarando y comprobando que no utilizan agua de consumo humano y que la que utilizan es tratada y es mínima”, declaró el funcionario ante medios de comunicación.

