Boxeadora mexicana rifa uniforme para irse a torneo mundial

La boxeadora mexicana Esmeralda “La Pantera” Falcón rifará su uniforme olímpico para costearse su participación en el mundial de boxeo, pues señaló que falta apoyo por parte de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).

En los pasados Juegos Olímpicos de Tokyo 2020, la delegación mexicana presenció como Esmeralda Falcón hizo historia, luego de que se convirtiera en la primera mujer que representó al país en la disciplina del boxeo dentro de una justa olímpica.

Sin embargo, apenas dos años después de aquel suceso, Falcón se ha visto en la necesidad de desprenderse de uno de los recuerdos que le dejó dicha anécdota.

Y es que ahora, su siguiente objetivo se encuentra en el Campeonato Mundial Femenil de Boxeo, por celebrarse en Nueva Delhi, India, del 15 al 26 marzo.

No obstante, la ausencia de apoyo por parte de la Conade la ha llevado a la decisión de la realización de la rifa del uniforme que utilizó en Tokyo 2020, con la esperanza de que al menos con ello pueda hacerse de los recursos necesarios para presentarse en el evento.

“¡HOLA AMIGOS PIDO DE SU APOYO! Estaré haciendo la rifa del uniforme con el que asistí a Juegos Olímpicos, y así costear mi participación en el próximo campeonato Mundial femenil de boxeo al que fui convocada”, indicó la atleta a través de una publicación de facebook.

“Hasta el momento no he recibido el apoyo de ninguna institución, por tanto mi familia y yo estamos haciendo el esfuerzo realizando diferentes actividades para lograr recaudar el dinero, ya que es una competencia importante para poder asistir a los próximos Juegos Olímpicos, espero me puedan apoyar”, añadió Falcón.

De acuerdo a lo dicho por la misma deportista, medallista de oro en los Juegos Panamericanos de 2019, serán 100 boletos en total, cada uno con un costo de 300 pesos. El ganador de la rifa se revelará el próximo 28 de febrero.