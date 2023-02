Primer mundial femenil 2023: definen grupos y México no va

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) y su Mundial Femenil de Australia-Nueva Zelanda del 2023 definieron los países contendientes de la primera edición, que contará con 32 equipos.

Luego de la disputa de los encuentros de la repesca intercontinental, se revelaron los tres últimos cuadros invitados de la máxima justa del fútbol femenil, siendo estos los representativos de Portugal, Haití y Panamá, vencedores de cada uno de sus llaves eliminatorias.

De esta manera, los ocho grupos del mundial han quedado completos con sus respectivos cuatro equipos. Dichos grupos se han conformado de la siguiente manera:

Bring on Australia & New Zealand 2023! 🤩 #BeyondGreatness pic.twitter.com/pXfsktpKOz

Qualification for the #FIFAWWC is complete, 32 teams are confirmed! 🙌

Grupo A:

· Nueva Zelanda

· Noruega

· Filipinas

· Suiza

Grupo B:

· Australia

· República de Irlanda

· Nigeria

· Canadá

Grupo C:

· España

· Costa Rica

· Zambia

· Japón

Grupo D:

· Inglaterra

· Haití

· Dinamarca

· China

Grupo E:

· Estados Unidos

· Vietnam

· Países Bajos

· Portugal

Grupo F:

· Francia

· Jamaica

· Brasil

· Panamá

Grupo G:

· Suecia

· Sudáfrica

· Italia

· Argentina

Grupo H:

· Alemania

· Marruecos

· Colombia

· Corea del Sur

The #FIFAWWC 2023 Groups are set! 🙌

Which one is the most exciting? 😁 #BeyondGreatness

— FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) February 23, 2023