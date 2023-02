La seguridad se analiza y evalúa

-Publicidad-

“Nuestra democracia ha de ser cada vez más el medio para fortalecer el Estado de derecho, para que todas y todos los mexicanos vivamos con mayor seguridad y en paz”

Carlos María Abascal Carranza

El gobierno federal, estatal y municipales tienen el monopolio de la fuerza pública para brindar seguridad a las y los ciudadanos, esta obligación no puede desentenderse puesto que es el único responsable de mantener los ambientes de paz para la comunidad.

Recientemente, en el Congreso del estado, se llevaron a cabo las comparecencias de los secretarios de Gobernación y de Seguridad en el Estado piezas fundamentales para la construcción de la seguridad en el territorio poblano.

El escrutinio a las acciones emprendidas en la materia obligó a analizar las cifras de nuestro estado, así como su lugar en la evaluación a nivel nacional. Más allá de los compromisos de trabajo, de coordinación y de rectitud, las cifras nos recuerdan que el rubro de seguridad requiere un continuo esfuerzo.

Afirmo, como en varias ocasiones lo he sostenido: la seguridad no se debe politizar, “ni partidizar”, pero esto no significa que no se deba revisar o evaluar. Por ello, es necesario revisar con detenimiento el quehacer de lo que se refiere al gobierno del estado, pues en una glosa de su informe, es obligación del poder Legislativo cumplir nuestra obligación con los ciudadanos el ser contrapeso y revisores de la actuación, contribuyendo así, a la construcción de la democracia.

De acuerdo al Secretariado Nacional, ente gubernamental dedicado al análisis de información sobre seguridad, en el estado de Puebla y en año 2022, hubo 7044 incidencias que atentan contra la vida y la integridad, cifra que incluye: 1365 homicidios; 6834 lesiones y 20 feminicidios. Esta cifra disminuyo con respecto al 2021.

Por otra parte, en lo referente a las incidencias delictivas en contra de la familia aumentaron a 10146, mayor que el año anterior y en relativos al Libertad Personal 217 incidencias; Libertad y Seguridad Sexual 2531; Patrimonio y Sociedad con 33801 y 563 respectivamente.

Otro parámetro de medición es el Semáforo Delictivo el cual muestra que en el 2022 los datos no son en su mayoría positivo, en donde solo 2 de los 11 items que mide estamos en luz verde. En rubros como la extorsión, narcomenudeo, robo a negocio en preocupante luz roja y el Robo a vehículos, robo a casa lesiones, violación y violencia familiar en luz amarilla.

Es importante que como sociedad no dejemos de observar las diferentes mediciones que describen la situación en la que vivimos, toda vez que nos brindan información para saber hacia dónde conducir nuestros esfuerzos, hacia dónde los gobiernos, en sus diferentes responsabilidades deben encausar mayores esfuerzos.

La inseguridad es un problema que no va a desaparecer, pero eso no puede ser una justificación para dejar de buscar disminuir tanto las causas como los efectos. En Puebla se requieren acciones conjuntas entre los municipios, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal.

La glosa del informe nos da herramientas y temas a los legisladores para saber en qué sentido es necesario reforzar el marco jurídico, de igual forma, para que los titulares de las diferentes secretarías pongan atención en los problemas más recurrentes que a los diputadas y diputados nos hace llegar la ciudadanía.

Así reforzar vigilancia en carreteras como la necesidad de una estrategia clara, firme y efectiva para acabar de una vez por todas, la vergüenza nacional que es el llamado triángulo rojo el cual, más allá de las pérdidas económicas por robo de combustible y los delitos alrededor de este, la mala reputación que impacta negativamente otras actividades de la zona como el comercio o el turismo.

Sin el ánimo de politizar o “partidizar” la seguridad debe analizarse, evaluarse y reconducirse con el apoyo de todos bajo sus respectivos ámbitos de responsabilidad.

