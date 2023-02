La renovación de los partidos existentes. Propuesta de Felipe Calderón

-Publicidad-

El expresidente Felipe Calderón publica el domingo 19 de febrero de 2023, dos días antes de haber calificado a Genaro García Luna como culpable el documento que lleva por título “Reconstruir la oposición para salvar a México”. El documento fue publicado por el diario Reforma.

El pasado 20 de febrero de 2023 publiqué en este mismo espacio mi reflexión “Felipe Calderón se integra a la 4T” https://www.angulo7.com.mx/2023/02/20/felipe-calderon-se-integra-a-la-4t/ donde nos ocupamos del segundo punto del documento “El estado de la Oposición”. Hoy abordaremos la cuarta parte denominada “La renovación orgánica e institucional de los partidos existentes”.

En el segundo punto Calderón termina señalando “lo que quiero destacar es el enorme costo que tiene para México el dejar que instituciones clave como los partidos sufran esta anemia crónica de liderazgos y cuadros que den voz a lo mejor de nuestra sociedad. El resultado hoy es una Oposición política donde sus dirigentes sólo se representan a sí mismos, no a la ciudadanía y, por ello, no le significan algo atractivo. Las encuestas de intención de voto por partido así lo confirman.”

En la anterior reflexión mencionamos que para comprender lo que dice Calderón usáramos el siguiente método: desatender al emisor del mensaje, sus características personales, su biografía y el contexto que le rodea, específicamente el juicio a Genaro García Luna y atender solamente el mensaje, este si en el contexto de las campañas para elegir candidato a la presidencia de la república en el 2024. Vamos a considerar a Calderón el mejor mensajero posible. Hoy agregaría que para avanzar en esta comprensión es necesario aplicar dos principios filosóficos: el de acomodación racional y el de humanidad. Por el primero se trata de interpretar acciones irracionales de tal forma que tengan un sentido, con la intención de establecer un punto de acuerdo con los “otros”, aquellos que tienen puntos de vista distintos, estas creencias se deben asumir como correctas. La virtud de este principio es no condenar al que tiene puntos de vista diferentes al propio y aceptarlos como supuestos interpretativos. Se puede resumir de la siguiente manera: comprendemos al máximo las palabras y pensamientos de otros cuando interpretamos en una forma que optimice el acuerdo.

El principio de humanidad señala que es mejor atribuir a las creencias una falsedad explicable, que puede ser corregida, que una verdad misteriosa. Porque si se tomará sólo el principio de acomodación racional, no se podría aceptar que una creencia está equivocada.

Calderón al partir de considerar que «política» y «ciudadanía» son sinónimos, señala que “El problema es el divorcio entre política y ciudadanía. Entre ciudadanos y políticos. Si logramos hacer que política y ciudadanía sean categorías equivalentes de vida pública, si logramos que los ciudadanos sean los nuevos políticos, estaremos en una ruta de solución para México. (…) Los partidos opositores necesitan con urgencia nutrirse de ciudadanía. Sin ella no tiene representación ni legitimidad. Pero tampoco tienen fuerza, presencia social, implantación territorial, «músculo».

Después de aceptar que los partidos existentes son indeseables pero son los que puede participar legalmente en las elecciones propone “un acuerdo, en el cual los partidos, idealmente todos, pero necesariamente los más posibles en la Oposición (PAN, PRI, PRD y MC), puedan comprometerse a renovar integralmente su militancia” siempre y cuando cumplan con las siguientes cinco condiciones: 1) “Cada partido presentaría a la ciudadanía una síntesis de su propio ideario”, 2) “Los partidos convocarían a los ciudadanos a una afiliación abierta y simultánea”, 3) Esta afiliación simultánea sería organizada y supervisada por el Instituto Nacional Electoral”, 4) “El INE deberá (…) evitar el cáncer que ha carcomido a los partidos: la monopolización de los padrones de la militancia por parte de grupos de poder interno, y finalmente, 5) no a los acarreos, no a la gente transportada masivamente, no a la afiliación corporativa por parte de sindicatos, gobiernos y grupos de presión.

El objetivo de la trasformación de los partidos políticos es que éstos “se integren por ciudadanos de carne y hueso. (…) Que los ciudadanos se conviertan en políticos y que los políticos sean realmente ciudadanos. Esa es la clave para la salvación de México. (…) Se debe dar una renovación integral de la vida pública, «desde los cimientos hasta la cúpula».

Y Calderón se pregunta “¿Aceptarían las dirigencias actuales este plan? Y Calderón acepta “que es difícil renunciar de modo altruista a los mecanismos de control de recursos y designación de candidaturas y puestos partidistas que tienen.”

Y Calderón enlista tres razones para que su propuesta sea aceptada: “aunque sea utópico, la primera a esgrimir es la ética: porque es lo correcto, porque contribuye al Bien Común, porque es un cambio que puede generar bienes posibles ante un mal avasallador. La segunda razón es estrictamente pragmática: su propia supervivencia política. Los actuales dirigentes tienen que darse cuenta de que sus opciones son dos. Una, seguir perdiendo elecciones y dirigir un partido cada vez más chico, con cada vez menos recursos (…) O dos, recorrer el «camino de Damasco»… y abrirse a un proceso institucional orgánico de renovación (…) la tercera razón es de reconocimiento histórico. Si los militantes y dirigentes actuales toman la vía de la renovación ciudadana podrán marcar época, verdaderamente hacer historia y reivindicarse plenamente ante propios y extraños.”

Como puede apreciarse lo que Calderón propone es la construcción de un partido político opositor reconocido oficialmente y que pueda competir siguiendo el camino de la Cuarta Trasformación. Si bien la propuesta es para aplicarse de manera inmediata con vista a las elecciones del 2024 para postular una sola candidatura a la Presidencia de la República y una sola fórmula por cada Distrito y Senaduría, parece inviable que pueda llevarse a cabo no solo por el corto tiempo que hay sino sobre todo después de conocerse la calificación de culpable de Genaro García Luna y de lo que seguirá siendo revelado en los días que corren.

El proyecto propuesto por Calderón es valioso porque lo que implica, contar con un partido con liderazgos legítimos, un proyecto unificador del nuevo conservadurismo mexicano y un partido con una estructura democrática, no clasista, no racista, no corrupta. De lograrlo, algún día, la oposición hará historia en el camino de la Cuarta Trasformación y será un partido bienvenido por todos.

robledomeza@yahoo.com.mx

2223703233

