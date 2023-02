-Publicidad-

El Instituto Nacional Electoral (INE) impugnó los cambios estatutarios propuestos por Alejandro «Alito» Moreno, presidente nacional del PRI, que le permitían mantenerse en la dirigencia nacional del partido hasta después de las elecciones presidenciales de 2024.

La Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE rechazó este jueves la modificación al artículo 83 del estatuto del Partido Revolucionario Institucional (PRI) que aprobó el Consejo Político Nacional (CPN) el pasado 19 de diciembre, por lo que Alejandro Moreno deberá desocupar su cargo en agosto de este año.

“Esta autoridad considera nulas las modificaciones a los estatutos aprobados durante la 62 sesión extraordinaria del CPN. Se declara la imposibilidad de pronunciarse sobre la procedencia constitucional y legal de las modificaciones presentadas a los Estatutos del PRI, en virtud del incumplimiento al procedimiento estatutario”, indica la resolución.

El próximo lunes 26 de febrero, este documento será votado en sesión del consejo general del INE, en el cual se aclara que el PRI no acreditó la causal de excepción para modificar sus documentos básicos y que el cambio estatutario no tiene validez pues no fue aprobado por la Asamblea Nacional.

Lo anterior, derivado de que Miguel Ángel Osorio Chong, Claudia Ruiz Massieu Salinas, Héctor Astudillo Flores y Margarita Santos se pronunciaran en contra de estas decisiones, que, coincidieron, no actualizaba los supuestos de excepción previstos en la norma interna del partido.

Es importante señalar que, en caso de que se apruebe la determinación de la comisión del INE, entonces Moreno Cárdenas no podrá continuar al frente del PRI, sin embargo, la determinación aún podría ser impugnada ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

Editado por Janetzy Osorio Bautista