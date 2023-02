-Publicidad-

El alcalde Eduardo Rivera Pérez pidió a la Secretaría de Medio Ambiente municipal establecer diálogo con arboristas y colectivos respecto a la poda de árboles en la Plaza de la Democracia y reiteró que habrá sanciones a la empresa responsable.

Lo anterior en rueda de prensa, donde aplaudió la preocupación de estas organizaciones por el cuidado del entorno ambiental. No obstante, aclaró que los ejemplares que fueron despojados de sus ramas por parte de un particular, no murieron.

“Afortunadamente, hay que decirlo, la poda no mató al árbol, pero no es la forma adecuada de hacerlo y lo que tenemos que hacer es una capacitación y una coordinación”, declaró Rivera Pérez.

Por ello, dijo es importante una capacitación para todas las personas que tengan que realizar podas en la ciudad y éstas sean realizadas por empresas certificadas, que sepan cual es el procedimiento, con el fin de evitar otro problema, ya que no hay recursos necesario para dar mantenimiento a todos.

“No será necesario legislar lo que ya está legislado al respecto, sino que es importante, como lo dijo el gerente, que se lleve a cabo la sanción”, incluyó.

Sobrepasaron lineamientos del ayuntamiento

Anterior a todo esto, el gerente municipal Adán Domíguez Sánchez había dado a conocer que el ayuntamiento de Puebla analizaría sanciones a los responsables, debido a que sobrepasaron los dictámenes que estableció la Secretaría del Medio Ambiente.

Por un convenio firmado entre la dependencia y la plaza, de los 50 que hay en la ciudad, un privado le brinda mantenimiento a esta explanada, pero pagó a alguien más para realizar el trabajo.

De esta manera, dichos trabajos fueron frenaron y ahora está en manos de la Secretaría de Secretaría de Gestión y Desarrollo Urbano se encuentra la revisión del procedimiento de delimitar y definir qué tipo de sanción se le otorgará a la empresa.