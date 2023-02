Rusos participará en Olímpicos de París con bandera neutral: COI

El Comité Olímpico Internacional (COI) habría aceptado que atletas rusos y bielorrusos participen en los Juegos Olímpicos, más allá de las amenazas de boicot que ha recibido por diferentes países. A pesar de ello, lo harían con bandera neutral.

A un año de los Juegos Olímpicos de París 2024, el COI se ha encontrado con un problema político que estaría amenazando el desarrollo de la justa internacional.

En el contexto de la guerra entre Ucrania y Rusia, 30 naciones lideradas por Estados Unidos, Reino Unido, Francia y la misma Ucrania expresaron su deseo de que tanto Rusia como Bielorrusia, su aliado, tengan prohibida la participación de sus atletas en los próximos eventos deportivos, incluidos los Juegos Olímpicos, al grado de que si no es así, podrían organizar un boicot sobre este último.

Sin embargo, el COI, presidido por el alemán Thomas Bach, si bien ha condenado la guerra, no estaría conforme con dicha postura de exclusión, pues ha reiterado su apoyo para que atletas rusos y bielorrusos no vean afectados su desarrollo deportivo por su nacionalidad, planteando su presencia en los juegos de París, alegando que el deporte está por arriba de la política.

@JeanTodt, Honorary President of @fia was presented with the Olympic Order by IOC President Thomas Bach. The Olympic Order is the IOC’s highest honour for individuals, awarded for outstanding services to the development of sport.https://t.co/GhdQIpJv1I pic.twitter.com/byCpG2he33

— IOC MEDIA (@iocmedia) February 22, 2023