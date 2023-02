-Publicidad-

En el ejercicio 2021, siete municipios del interior del estado de Puebla resultaron con observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por lo que deben aclarar 14 millones 887 mil 373 pesos, siendo Cuetzalan el que más monto registró, con el 40.7 por ciento del total.



De acuerdo con su tercer informe de resultados, la ASF explicó que el ayuntamiento de Cuetzalan debe aclarar 6 millones 85 mil 176 pesos debido a posibles irregularidades en los pagos de trabajadores. Y es que no pudo explicar el pago a 377 trabajadores por el monto a solventar, debido a que no pudo acreditar la relación laboral, además de que algunos salarios no se ajustaron a los tabuladores de sueldos y categorías en la plantilla de personal autorizada.

En San Pedro Cholula, por su parte, detectó 4 millones 605 mil 393 pesos, debido a la contratación de un servicio de asesoría se adjudicó mediante el procedimiento de concurso por invitación, del cual se contó con las invitaciones a cuatro participantes, aunque debió realizarse mediante licitación pública; asimismo careció de investigación de mercado, ni se especificaron las fechas para la prestación de los servicios.

El municipio de Vicente Guerrero debe aclarar un millón 974 mil 356 pesos usados para la adquisición de 300 calentadores solares, pues la entrega no se realizó dentro del plazo pactado en los contratos ni acreditó la entrega de dichos apoyos a los beneficiarios.

Por su parte, el ayuntamiento de Libres debe aclarar un millón 444 mil 200 pesos por cuatro contratos de adquisiciones y servicios debido a que el municipio no presentó evidencia de que los servicios fueron realizados y entregados. Al respecto, la ASF destacó que la fuente de financiamiento fueron las Participaciones a Entidades Federativas y Municipios y el gasto representó el 94.3 por ciento de los 2 mil 92.9 millones de pesos correspondientes a dos contratos del ayuntamiento.

Asimismo, el ayuntamiento de Tecamachalco debe acreditar el gasto de 319 mil 853.70 pesos por presuntas irregularidades en la rehabilitación de caballerizas para la policía montada, debido a que una parte de las obras no se ejecutaron, pese a que en el acta de entrega recepción se manifestó la terminación y entrega conforme al contrato.

El ayuntamiento de Huauchinango debe aclarar 341 mil 830 pesos que pagó al síndico municipal y dos trabajadores más debido a que el sueldo excedió el tabulador autorizado. Dicho monto fue pagado con recursos de las participaciones federales a municipios.

Finalmente, el municipio de Chiconcuautla debe aclarar el pago de 116 mil 564.95 pesos por realizar pagos duplicados con las Participaciones Federales a Municipios del ejercicio fiscal 2021 y con otra fuente de financiamiento, a cinco trabajadores registrados en la nómina del área de seguridad pública, por concepto de sueldos otorgados de las quincenas tres a la ocho del ejercicio fiscal 2021.

Es necesario mencionar que Puebla capital fue el octavo municipio que registró montos por aclarar, en su caso, un gasto de 9 millones 598 mil 956.48 pesos por posible sobrecosto en la contratación del servicio de mejoramiento de luminarias y adornos navideños en diciembre de 2021.