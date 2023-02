-Publicidad-

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que congrega a los obispo del país, mostró que está de lado de los “conservadores” al pronunciarse en contra del “Plan B” de la reforma electoral impulsado por su gobierno.

Durante su conferencia matutina, el mandatario fue cuestionado sobre un vídeo en el que el secretario general de la CEM, el Monseñor Ramón Castro, manifiesta que los obispos de México están preocupados por las supuestas irregularidades en el proceso legislativo y el contenido de modificación a diversas leyes electorales que comprende el Plan B.

“Hacemos un llamado para que las decisiones legislativas y judiciales que se acuerden, respeten los principios constitucionales de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad, que rigen nuestro sistema electoral”, se expresa en el vídeo.

Al responder, López Obrador, señaló que la institución de la iglesia católica estaba del lado del bloque conservador en unión con las élites en México, contrario al papa Francisco, quien consideró, es un referente católico en el movimiento de la cuarta transformación, pues él ha condenado el saqueo y la explotación.

“Nosotros vemos con mucha simpatía al papa Francisco, en la Iglesia católica nuestro referente es él, pero cuando se habla de la Iglesia que está apoyando al bloque conservador en México, yo digo, no esto no tiene que ver con él porque él ha condenado a los que humillan a los pobres. Me preocuparía si él se pronunciara sobre este tema”, declaró el presidente.

Finalmente, expresó que la marcha convocada para el 26 de febrero en contra de la iniciativa de la reforma secundaria, denominada “El INE no se toca” se trata de una manifestación no de ciudadanos, sino del bloque conservador, PRI, PAN y PRD, buscando defender sus privilegios.

