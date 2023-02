-Publicidad-

El senador Alejandro Armenta Mier explicó que en la reunión del pasado viernes con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, y el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, se reiteró el llamado a la unidad y a respetar el resultado de las encuestas de 2024.

Así lo dio a conocer en rueda de prensa sobre la importancia del litio, en donde detalló que en el encuentro recordaron el legado del exmandatario Luis Miguel Barbosa Huerta y el cual inició hace cuatro años que llegó a la gubernatura de Puebla.

Comentó que también se pudo transmitir el mensaje que el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer el 27 de diciembre del 2022 en una reunión con diputados, senadores y aliados, que se van a respetar el resultado de las encuestas de cara al próximo proceso electoral.

«Que las encuestas serán instrumentos objetivos de máxima transparencia con una metodología que garantice que se escuche a los poblanos, a los mexicanos y que la encuesta refleje la opinión de los mexicanos con respecto a quienes sean con candidatos, candidatas por Morena«, expuso Armenta.

Aclaran que no hay dedazo

Ante esto, recalcó que no hay dedazo y que deben de ser los favoritos en el estado, así como en el país, los que tengan las candidaturas, por lo que dijo que continuarán con este mensaje, a pesar de que algunos no lo llevan a cabo.

Por ello, dijo que existen casos en los cuales hacen lo contrario de lo que dicta López Obrador, que consideran como traición y no cumplir con los acuerdos pactados de Morena: “no robar, no mentir, no traicionar”.

Armenta Mier calificó como «oportuna» la convocatoria de Céspedes Peregrina a esta reunión donde también estuvo la presidenta del Consejo estatal de Morena, Olga Romero Garci-Crespo, siendo así una forma de entender y llevar a cabo lo que dictó AMLO.

Crear fondos soberanos con el litio, propone

El presidente del Senado respaldó la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador, al entregar la concesión de más de 234 mil hectáreas de Litio como reservas del país a la Secretaría de Energía para la exploración, explotación y manejo de ese mineral estratégico.

Señaló que se cuenta con capacidad tecnológica y académica para el procesamiento del litio como generador de riqueza, «con esas reservas se puede pagar la deuda externa de 4.6 billones del país así como atender las necesidades en materia de educación, de seguridad y de salud en los estados».