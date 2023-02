-Publicidad-

En 2023, al menos 10 personas menores de edad en el estado de Puebla quieren formalizar su cambio de identidad de género en su documentación oficial, pero ellos y sus padres enfrentan discriminación y falta de leyes que reconozcan manifiestamente sus derechos.

En entrevista con Ángulo 7, Gabriela Chumacero Rodríguez, presidenta del Grupo Transgénero Puebla, recordó que esta agrupación acompañó, hace un año, el cambio de identidad de Augusto, quien ahora ya cumplió los 18 años.

Desde entonces, hubo acercamiento por parte de padres de infancias trans para poder asesorar, ya que no contaban con la información necesaria.

Reconoció, sin embargo, que hay casos en donde los mismos padres se niegan a aceptar la identidad de sus hijos y los someten a diferentes tipos de violencia, incluso orillándolos al suicido, como se dio en la pandemia.

A pesar de que esto sigue sucediendo, dijo que la tecnología y la época actual permiten tener más información para dejar a lado los estigmas que hace muchos años se generaron por la existencia de personas trans.

Aunque la comunidad trans ha exigido que el Congreso de Puebla reforme el código civil estatal para reconocer a las infancias trans, conforme a la resolución Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), los diputados han señalado que sólo está obligados a discutir el tema, pero no a modificar la legislación.

Brindan apoyo a indígenas y migrantes

Gabriela también comunicó que se les brinda apoyo a indígenas de la Sierra Negra de Tehuacán, las cuales son segregadas por sus familiares, que incluso se han enfrentado a casos de violación por sus primos, hermanos o padres.

Actualmente, trabajan con ocho personas que han pasado por situaciones de este tipo, así como a personas migrantes, que cuando pasan por Puebla, Grupo Transgénero las atiende en cuestiones de salud, debido a que son VIH positivos.

“A veces el sector salud no les da sus retrovirales. No les da la atención que tiene que ser. Vienen con calentura y no les hacen ningún estudio, solo paracetamol y vámonos, ya que cuando una persona positiva viene así, lo primero que deben de darles son retrovirales”, expuso.

Aumentan asesinatos a personas trans

Por último, dio a conocer que tan solo de enero a febrero del 2023, ya se suscitaron más de 15 asesinatos a personas trans en todo el país.

Durante 2022, al cierre del último mes, fueron 150 muertes por personas que son parte de la comunidad. Así como en el estado, se encuentran trabajando con las unidades especiales de la comunidad Lgbtttiq+ y con la fiscal Margarita Garcidueñas.

