Iré por candidatura presidencial, reitera Monreal; llama a unión

-Publicidad-

El senador Ricardo Monreal Ávila reiteró su aspiración por la candidatura de Morena a la presidencia de México y afirmó que no negociará su participación en la encuesta, la cual no le preocupa; también hizo un llamado a dejar la confrontación e iniciar un proceso de reconciliación.

Lo anterior, durante la presentación del Cuarto Informe de Actividades Legislativas de la senadora Soledad Luévano Cantú, donde destacó que México “puede llegar al mismo puerto, al mismo lugar, al mismo objetivo, si logramos estar unidos en lo fundamental”.

Asimismo, reiteró que no claudicará o negociará sobre su postulación a la candidatura, por lo que irá hasta el final y “que la gente decida”.

“Si la gente decide, en razón de la experiencia acumulada, de la preparación, de los antecedentes, de la lucha histórica, vamos a ganar. Si no hay imposición, vamos a ganar”, expresó.

Además, en ese evento que se llevó a cabo el viernes 17 de febrero, convocó a sus simpatizantes para “desatar” un movimiento social, de carácter nacional, para competir por la candidatura y luego por la Presidencia de la República del siguiente sexenio.

-Publicidad-

“Vamos a lograr salir adelante con pasión, con inteligencia, con prudencia, con talento. No nos vamos a acelerar, no vamos a apresurarnos, no nos vamos a precipitar. Vamos a actuar con inteligencia, con mesura y con una actitud de serenidad, porque lo que México necesita es reconciliación”.

El senador reconoció que, aunque tarde, el partido lo incluyó entre los cuatro aspirantes para suceder al presidente López Obrador. Ahora, agregó, “pugnamos por un juego limpio y exigimos cancha pareja”.

Dijo que no le preocupan las encuestas o los sondeos de opinión, porque en la elección para gobernador de Zacatecas de 1998 “nos colocaban 20 o 25 puntos abajo del candidato del PRI, unos días antes de los comicios, pero la gente salió a votar y ganamos contundentemente”.