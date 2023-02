-Publicidad-

La Fiscalía de la Ciudad de México investiga una denuncia por abuso sexual en contra de Arturo “Palermo” Ortiz, futbolista de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México notificó que el pasado 16 de febrero recibió una denuncia con número de folio: 0334e704-55af-49d4-b97e-86b37fcb1ca6, en la cual, una mujer, la cual no reveló su identidad, acusaba al defensa mexicano de 30 años, “Palermo” Ortiz, actual jugador de los Pumas, por una agresión sexual en su contra.

De acuerdo a lo dicho por la víctima, los hechos habrían ocurrido el pasado 8 de enero, mismo día en que en el que el equipo universitario jugó frente a Bravos de Ciudad Juárez. Según esta versión, la agresión se habría dado luego de que, tras una firma de autógrafos, el futbolista llevara a la víctima a una casa bajo el engaño de que le mostraría parte de su colección de camisetas.

🚨 #AlertaADN Fiscalía de la CDMX (@FiscaliaCDMX) investiga una denuncia anónima sobre una presunta agresión sexual por parte Arturo «Palermo» Ortiz, jugador de Pumas pic.twitter.com/uFmQ5RAuDq — adn40 (@adn40) February 17, 2023

“Le pregunté si vivía ahí y me dijo que no, estábamos solos y podíamos ir a la parte de arriba para mostrarme una camisa de colección… Me tomó de la mano e intentó llevarme hacia el colchón, opuse resistencia y lo jalé hacia la puerta. Cuando de repente me jaló fuertemente hacía él y me empujó al colchón que se encontraba en el suelo, levantó mi vestido y se bajó el cierre del pantalón”, fueron las palabras escritas por la víctima.

A pesar de ello, la Fiscalía aún no ha notificado al jugador de la denuncia, puesto que las autoridades no cuentan con ningún dato de contacto con la denunciante. Por esta razón, las investigaciones quedarán en pausa hasta que se presente una ratificación de la parte agraviada.

Por su lado, los Pumas, a través de un comunicado publicaron el siguiente comunicado: “Con motivo de la información publicada este día en distintos medios de comunicación en la que se menciona una denuncia anónima en contra del jugador Arturo Ortiz por un supuesto delito, el Club Universidad Nacional informa que nuestro futbolista no ha sido notificado hasta el momento sobre estos acontecimientos por parte de ninguna autoridad competente. Estaremos muy atentos a lo que pueda surgir al respecto y se informará de manera oportuna”.

#Pumas Con respecto a la información que circulo entorno a Arturo «Palermo» Ortiz, Club Universidad se pronunció al respecto. pic.twitter.com/bDS2wCTXAe — Diego Farell (@farell254) February 17, 2023

“Palermo” Ortiz se une al caso de Daniel Alves

Cabe mencionar que esta ha sido la segunda ocasión en el año en el que un elemento de los Pumas se ha visto involucrado en un escándalo de delito sexual. Y es que cabe recordar que el pasado 20 de enero, el conjunto “Felino” informó que el brasileño Daniel Alves quedaba formalmente fuera del club universitario luego de que se informara de que autoridades españolas habían recibido una denuncia en su contra.

Ese mismo día, Alves fue ingresado en el Centro Penitenciario Brians de Barcelona de manera preventiva en lo que se realizaban las investigaciones pertinentes, situación en la que se mantiene hasta la fecha.