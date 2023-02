-Publicidad-

La Secretaria de Cultura presentará en marzo, ante el Congreso local, las iniciativas para que se declaren como patrimonio del estado 14 prácticas, platillos y actividades, entre ellos trueque de San Pedro Cholula, el traje de la China Poblana y los procesos de elaboración del mole de caderas y el del chile en nogada.

Así lo señaló, en entrevista, el titular de la dependencia, Sergio Vergara Berdejo, quien agregó que en total son 16 las que se tienen que aprobar por parte del Congreso local, con el fin de que después puedan seguir un proceso para que se declaren a nivel nacional y, en su caso, la Unesco.

Indicó que las propuestas se están trabajando con los municipios a los pertenecen, para que sean los artesanos, productores y demás involucrados los que aporten los elementos necesarios para que se integren y no se pierdan con el paso de los años u otros estados “quieren hacerlos suyos”.

“Nosotros, el mes que entra, presentamos algunos de los que tenemos en puerta. Son iniciativas, no reformas a la Ley de Cultura, la idea es que se haga la declaratoria en el estado y después que nos vayamos a la nacional, porque si no luego alguien las oye y dicen que son de otro lado”, asentó.

Afirmó que todo se hace con los ayuntamientos, los grupos sociales y con las personas que tenga cada lugar, para que los diputados tengan todo lo que se requiere para que pueda concretarse el proceso, ya que son de varias regiones del estado.

Proponen 14 bienes para patrimonio estatal

Las iniciativas son para el trueque de San Pedro Cholula, la primera ofrenda de difuntos de Tochimilco, el traje de la China Poblana, el Mole de Caderas de Tehuacán, el proceso artesanal del árbol de la vida de Acatlán de Osorio, el del pan relleno de queso de Zacatlán y la arquitectura vernácula de Xochiapulco.

Además de los procesos artesanales de las mascara de la Danza de los Tecuanes en Acatlán de Osorio, y el de los bordados y textiles de Hueyapan, así como la de toda una noche: Procesión de la imagen de “nuestro Padre Jesús de las Tres Caídas” de San Andrés Chalchicomula y la cabalgata en honor a la imagen, igual en esta comunidad.

Igual están la Ceremonia ritual de voladores de las zonas norte y nororiental del estado, los altares de cuaresma de Huejotzingo, la Danza de Paxtles de Chignautla y los procesos artesanales de la elaboración del chile en nogada con productos criollos y el de los objetos de piedra de san Salvador el Seco.

Lavaderos de Almoloya, hasta marzo

En otro tema, Vergara Berdejo dijo que, aunque se había informado que en febrero se abrirían al público los lavaderos de Almoloya, será hasta marzo, debido a los trabajos que se están haciendo para que “quede todo bien”, por lo que actualmente se tiene un avance del 90 por ciento.

“Van haciendo la recuperación de la parte de la sequía de abajo, ya están terminando los andadores, lo que nos informó la empresa que sería fin de mes, pero que, si hay algún detalle, otros 15 días, no solo es la consolidación de la obra, sino también de lo que se va exhibir, va ser un gran un museo de cultura”, expresó.

En otro orden de ideas, el secretario comentó que, como parte de los trabajos de reconstrucción por el sismo de septiembre del 2017, informó que se iniciará la intervención del exconvento de Huejotzingo, en donde el ayuntamiento dará 4 millones de pesos, después el estado y al final el INAH.

Dijo que por parte del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) se tienen contempla el rescate de los templos que están pendientes en Huaquechula, Tochimilco, Izúcar de Matamoros y otros de la Mixteca como en Atzala donde el techo colapso, toda vez que la idea es que este año se tenga el mayor avance posible.

