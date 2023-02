El futbolista mexicano Julián Araujo, tras varias trabas, confirmó su llegada como nuevo jugador del Fútbol Club Barcelona. La leyenda del fútbol mexicano y actual entrenador de la filial de los “Blaugranas”, Rafael Márquez se dijo emocionado por el fichaje.

Este jueves 16 de febrero, el lateral de 21 años, Julián Araujo arribó a la ciudad de Barcelona, ya que estará firmando el acuerdo que hará oficial su traspaso del equipo de Los Angeles Galaxy al Barça, bajo un acuerdo de 4 millones de euros y un contrato hasta 2026.

Cabe recordar que en el último día del pasado mercado de invierno, el equipo “Culé” había intentado la realización de este fichaje.

Sin embargo, este quedó frustrado luego de que por un tema brocárdico, el cuadro catalán no pudiera inscribirlo a tiempo.

The 21-year-old Mexican right-back Julián Araujo has landed in Barcelona and is ready to sign as a new Barça player on a three-and-a-half-year contract from LA Galaxy! 🔴🔵🇲🇽 (Via @FabrizioRomano) pic.twitter.com/f2jpRNA5D1

