El secretario de Desarrollo Económico y Turismo municipal, Alejandro Cañedo Priesca, coincidió con empresarios del sector en que la falta de estrellas en los hoteles de Puebla, por no actualizar su categoría ante Sectur, no afecta la ocupación, pues ya no es un modelo definitorio y los visitantes tienen otras referencias.



Así lo indicó el funcionario este jueves, en entrevista con Ángulo 7, y explicó que la mayoría de las personas ya se basan en referencias que existen en plataformas especializadas, pues este sistema se implementaba cuando no existían las redes sociales.

Detalló que a partir de esto las estrellas que calificaban a los hoteles, ya no se pierden ni se ganan, porque cuando viajan los turistas, definen en dónde van a hospedarse, dependiendo de las opiniones que hayan en las páginas que se diseñan especialmente para esto.

«Esto no ha afectado. Al contrario, tenemos, puedo decirlo enfáticamente, ejecutivos de hotelería, del mejor nivel en Puebla«, expuso.

También señaló que los directores de hoteles tienen capacitación para trabajar en los mejores lugares del mundo, por lo que se encuentra una gran hotelería en la zona metropolitana.

Hoteleros se enfocan en buenas referencias

La postura de Cañedo Priesca coincide con la de hoteleros del Centro Histórico consultados por este medios, quienes señalaron que se enfocan en la calidad del servicio a los huéspedes para tener buenas referencias aunque operen sin categoría, lo cual está permitido por la ley.

De acuerdo con datos del Sistema Nacional de Información Estadística del Sector Turismo de México (DataTur), de mil 219 hoteles en el estado de Puebla, el 32 por ciento no cuenta con alguna categoría por los servicios que ofrece, es decir, que 390 operan de manera “independiente” al sistema de clasificación de Sectur, mientras que la mayoría de ellos son de tres estrellas.

Por su parte, la Secretaría de Turismo estatal estima que solo el 10 por ciento de los hoteles en el estado ha obtenido la categoría sobre el número de estrellas que debe tener para funcionar y que garantice a los visitantes que están alojados en un lugar conforme a lo que están pagando.

De acuerdo con Martha Ornelas Guerrero, titular de la dependencia estatal, por norma, los establecimientos del sector deben contar con esa categoría; sin embargo, hasta el momento solo se ha requerido de manera voluntaria.

