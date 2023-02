Proteo, perro rescatista de la Secretaría de la Defensa de la Nacional (Sedena), que murió durante la búsqueda de sobrevivientes tras los terremotos en Turquía, fue homenajeado con un tifo durante la más reciente jornada de juegos de la Europa Conference League.

Este jueves, se llevó a cabo el regreso de la Europa Conference League 2022-23, contando con los partidos de ida de la ronda de los Play-Offs de dicho torneo continental. Entre los partidos programados para esta fecha estaba el juego entre el Trabzonspor de Turquía y el Basel de Suiza.

Si bien, deportivamente hablando, la noticia fue que el Trabzonspor se llevó el primer duelo de la serie por 1-0; se dio otra situación que causó furor, al menos en México, ya que involucró a uno de sus «Héroes Peludos».

Y es que antes del inicio del cotejo, la afición del conjunto turco desplegó una manta, comúnmente conocida como tifo, en la cual se rendía homenaje a todos los rescatistas que ayudaron a su país tras la tragedia que dejó un temblor de 7.8 Richter, el pasado 6 de febrero.

En la imagen mostrada por los aficionados del Trabzonspor se veía un rescatista cargando un bebe, acompañado por un perro, el cual, en su collar se leía el nombre de Proteo junto a la bandera tricolor mexicana.

Right in the feels… 🥺

Today, Turkish-team Trabzonspor unveiled a Tifo dedicated to the rescuers who helped after the devastating Earthquake last week.

In the Tifo, you can see “Proteo”, a Mexican rescue dog who lost his life looking for survivors.

🇲🇽🫂🇹🇷 🤍🐕 pic.twitter.com/o0VPUdV2ah

— CABRA Futbol (@cabrafutbol) February 16, 2023