Sin bajar consumo de drogas, será difícil pacificar país: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que si no se detiene el alza en el consumo de drogas, será difícil contener la violencia y “pacificar al país”, lo cual hasta el momento se ha logrado por la “reserva de valores” que tiene la población.

En su conferencia de prensa matutina, señaló que “vamos a aplicarnos” en el combate al consumo de estupefacientes, para evitar que ocurran situaciones similares a las de Estados Unidos, donde cientos de personas mueren por sobredosis debido al consumo de fentanilo.

“Nosotros no tenemos ese nivel y tenemos que evitarlo de la mejor manera posible, si no hacemos nada entonces sí va a sufrirse mucho, no vamos a tener posibilidad de serenar al país, la violencia nos va a dominar, va a predominar”, reconoció.

Señaló que el pasado lunes fueron asesinadas 50 personas en el país y en 14 entidades no se registraron casos, mientras que en Guanajuato, el más violento del país, se registraron cuatro homicidios, lo que, dijo, muestra que se atiende la violencia.

“Lo que nos protege son las culturas, tenemos una gran reserva de valores, culturales, morales, espirituales, que nos ha ayudado en todas las calamidades”, acotó.

Cabe mencionar que en días recientes se viralizó en redes sociales un reto que consiste en tomar clonazepam y permanecer despierto el mayor tiempo sin dormirse, lo cual ha generado alerta por su consumo principalmente entre menores de edad y sus efectos adversos, como lo puede ser el caer en coma o incluso morir.