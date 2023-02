“Canelo” busca que pelea con John Ryder se realice en México

El boxeador mexicano Saúl “Canelo” Álvarez no pierde la esperanza de que sus contiendas regresen una vez más al país que lo vio nacer. Es por ello que busca que su próximo combate, de defensa titular, se lleve a cabo en México.

“Canelo” Álvarez, junto a su equipo de trabajo, “Canelo Team”, ha dado inicio a los planes para la realización de su primera pelea de este 2023. Si bien el tapatío mantiene en mente una revancha con el campeón semipesado Dmitry Bivol, esta, por el momento tendrá que esperar, pues el mexicano, antes, se ha visto en la necesidad de que cumpla con una defensa titular obligatoria de sus cinco cinturones mundiales de la categoría de supermedianos.

Es así que respecto al rival de Álvarez, quien se ha perfilado como la opción más viable ha sido el británico John Ryder, con el cual, de confirmarse su contienda, se estaría viendo las caras el próximo 7 de mayo. Sin embargo, ¿qué hay de la sede?

Canelo Alvarez and John Ryder are in the process of finalizing a deal for an undisputed super middleweight championship fight on May 6, sources told @MikeCoppinger.

The site has yet to be finalized, but the bout is expected to land in Jalisco, Mexico. pic.twitter.com/wkv2zH1TNQ

— ESPN Ringside (@ESPNRingside) February 11, 2023