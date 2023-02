-Publicidad-

Aunque se divorciaron de un primer matrimonio, Ofelia y José, de 75 y 80 años, volvieron a vivir juntos por casi cinco décadas y, este 14 de febrero, decidieron darse una segunda oportunidad para cuidarse en el último tramo de su vida y que nadie quede desprotegido cuando uno de los dos se vaya.

Esto, en el marco del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad, donde los dos adultos mayores estuvieron entre las 134 parejas que este martes dieron el “sí” en San Pedro Museo de Arte, ante el juez del Registro Civil Miguel Ángel Osorio Sánchez, y teniendo como testigo al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina.

Él, de traje y corbata, y ella, con un vestido blanco y suéter. Contaron que la primera vez que se casaron fue el 15 de agosto de 1964, en Puebla capital, cuando José tenía 22 años y Ofelia, 17.

Después de 10 años casado y cinco hijos, decidieron separarse por diferencias y temas económicos que no pudieron solucionar por un lapso de 10 meses. Sin embargo, “el amor que se tienen” pudo más y los ha mantenido juntos por casi 50 años.

Ofelia consideró que casarse o vivir en unión libre es una decisión de cada quien y respetable, pero para ella “el amor vence todas las barreras, y con amor enfrenta uno todos los vendavales, pues los dos son uno solo y así han vivido sus vidas, sin hacerse menos uno al otro.

“Nuestro amor es lo más grande y maravilloso que Dios nos dio, nos apoyamos los dos, yo trabaje 30 años y si yo falto él no se queda desprotegido, somos uno solo, aquí no hay machismo, aquí los dos somos una sola persona”, expresó al tiempo de señalar que van a cumplir 59 años juntos.

César y Gabriela llevaban 7 años en unión libre

En tanto, César y Gabriela contaron que tenían 7 años de ser pareja formalmente y viviendo juntos, pero no habían podido casarse, aunque tienen dos hijos, por lo que aprovecharon que se hizo este evento por parte del gobierno del estado para unir sus vidas a través de un acta de matrimonio.

“A mí me parece importante un matrimonio, es algo que posiblemente no a todos se les puede dar, pero ser pareja sin tener un papel que lo avale no es necesario, sino ser constante, es por gusto, no todos tienen esa dicha de decir, me gusta, me voy a casar, en mi nuestro caso es algo que no nació”, expresó César.

Por su parte, Gustavo y Unega comentaron que es un compromiso que hicieron desde que iniciaron su relación y lo habían platicado para que fuera el año pasado, pero por cuestiones ajenas no pudieron hacerlo, pero aprovecharon que se dio el evento de bodas comunitarias para cumplirlo.

Ambos de la capital, indicaron que llevaban 2 años de novios y dieron “este paso” y señalaron que si bien hay personas viven en unión libre, para ellos si es importante hacerlo porque es darle formalidad y necesario, a la relación que tienen y para formar una familia.

Mientras que, Yadiel y Lilia comentaron que llevaban 4 años de novios, aunque no viven juntos y decidieron casarse porque en la boda religiosa, que será el 25 de febrero, les piden un acta de matrimonio, por lo que aprovecharon que se dieron los matrimonios comunitarios.

Los dos poblanos de la capital, consideraron que es importante formalizarlo ante la ley porque se tiene “más garantías y un paso de madurez para ellos”, por lo que coincidió con el 14 de febrero que es el día del amor y la amistad.