José Luis Sorcia Ramírez, encargado de despacho de la SEP, dio a conocer que investiga al menos 800 plazas entregadas con presuntas anomalías durante la administración de Melitón Lozano Pérez y si quienes las recibieron cuentan perfil.

En entrevista posterior a la inauguración de la Copa Premundial de Tenis en silla de ruedas calificación América, el funcionario estatal refirió que estas plazas serían entre “aviadores”, administrativos y hasta docentes, por lo que una vez que se concluya la revisión se dará a conocer.

Recordó que son plazas categoría “C” que se habrían dado de manera indebida a personas que no cumplen con la preparación para ese nivel, pues deben tener cierto nivel académico, o incluso son personas que tienen “antecedentes negativos” o que va en contra de un buen modelo de educación.

“Es ahí en donde estamos analizando los procesos para hacer las sustituciones, de hecho, hemos estado haciendo en todos los niveles por dos razones: porque no cumplen el perfil académico para estar en el puesto que ocupan; porque no podemos tener a gente que no tenga la preparación para educar a los poblanos”, expuso.

Indicó que esta misma situación aplica para los “aviadores”, que estaría afectado al Estado, ya que están cobrando sin trabajar y eso es más complejo, ya que de ser cierto tendrán que regresar lo que se les ha pagado, para lo que tendrían que irse a juicio.

Explicó que se tiene que el currículum, expedientes académicos y antecedentes profesionales de cada uno, a fin de tener todos los elementos para comprobar si la plaza que tienen fue de manera regular o no, ya que se tiene un criterio para ello.

Al ser cuestionado sobre si la entrega de plaza pudo hacerse para tener una estructura política, el extitular de la SEP comentó que no tiene dicha información, pero por ello es que con la investigación que se está se tendrá todo ello, lo cual se hace en conjunto con el área jurídica y la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Defiende llegada de Nájera a Cobaep

Respecto al nombramiento de José Luis Nájera Muñoz, quien fue el particular del exgobernador Miguel Barbosa Huerta, como director del Colegio de Bachilleres del Estado de Puebla (Cobaep), el encargo de despacho indicó que cuenta con las credenciales para asumir el cargo.

Manifestó que este nombramiento, al igual que el de los secretarios de las dependencias, es una facultad del actual mandatario Sergio Salomón Céspedes Peregrina, por lo que él fue el encargado de avalar su perfil, al tiempo de recriminar que “siempre se critica” cuando se hace una designación así y solo lo hacen para desprestigiar.

En ese tenor, Sorcía Ramírez si bien dijo que no ha sido ratificado como secretario, ya que se encuentra como encargado de despacho, esta es una decisión que debe tomar el gobernador, pero hizo énfasis en que independientemente de eso, realiza la misma función que si fuera titular.

Es de mencionar que fue Barbosa Huerta quien lo dejó designó en dicho cargo, aunque sin ser titular, tras la salida de Melitón Lozano Pérez en octubre pasado luego de la protesta que se dio a Ayoxuxtla por parte de docentes de la SEP que exigían el pago de compensaciones.