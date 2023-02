Philadelphia, 3 finales en 3 deportes y ningún campeonato

Philadelphia, la ciudad que en los últimos cuatro meses llegó a tres finales en tres deportes distintos, fútbol americano, béisbol y fútbol; pero que a pesar de ello no consiguió en ninguna de ellas la alegría de un campeonato.

El último año ha sido de destacadas actuaciones para los equipos de la ciudad de Philadelphia. Y es que esta localidad de Estados Unidos ha visto cómo sus instituciones deportivas han llegado a lo más alto de sus respectivas disciplinas, alcanzado las finales. Sin embargo, esta ciudad también ha visto cómo sus equipos han fracasado en sus intentos de coronar sus campañas.

What a rough stretch for Philadelphia👀

Three straight finals, three straight Ls 😭

❌Union lost the MLS Cup

❌Phillies lost the World Series

❌Eagles lost the Super Bowl

It is up to the 76ers (sorry Flyers) to buck the trend 🤔 pic.twitter.com/KbsbDPWhuU

— ClutchPoints Betting (@CPBetting) February 13, 2023