El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina descartó eliminar el pase turístico para los automóviles que no forman parte de la CAMe, pues esta medida no ha afectado la afluencia de visitantes, ya que durante enero se tuvo un aumento del 9 por ciento respecto a 2022.

En su habitual rueda de prensa, el mandatario poblano dijo que la verificación vehicular no ha sido obstáculo para que visitantes nacionales e internacionales visiten a la entidad y a la fecha se han tramitado 51 mil 386 pases turísticos, muestra del interés que ha tenido.

Indicó que la derrama económica por la visita de personas al estado en enero fue 11 por ciento mayor que la de ese mismo mes del año pasado, mientras que la llegada de turistas creció en 9 por ciento y la afluencia total superó las 696 mil personas, que significa un 10 por ciento más que en el mismo período.

Esto luego de que la dirigencia estatal del PAN y algunos grupos empresariales le solicitaron considerar la continuidad del Pase Turístico, ya que consideraron que frena el crecimiento económico y el flujo de turistas, lo cual rechazó al manifestar fichas cifras.

Recordó que la puesta en marcha del programa de verificación vehicular, que inició en octubre, es con el fin de preservar el medio ambiente y favorecer la salud de los poblanos, así como un compromiso para las futuras generaciones.

“La medida de verificación y el Pase Turístico no han inhibido la llegada de turistas, la tramitación del pase no ha sido obstáculo para que visitantes nacionales e internacionales visiten nuestra entidad y disfruten de su amplísima riqueza cultural, gastronómica e histórica”, expresó.

Van 17 mil 601 unidades de transporte

En ese tenor, Céspedes Peregrina llamó a los automovilistas y sectores que se han manifestado en contra del programa a que acudan, pues es de cumplimiento general y el gobierno estatal está abierto al diálogo, pero ha sido aceptado por la mayoría.

Por su parte, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente estatal, Beatriz Manrique Guevara, informó que hasta el momento han verificado 17 mil 601 unidades del transporte público, con cuyos representantes mantienen comunicación, pero llamó a los que faltan que acudan, pues ese es el fin de haber quitado las multas.