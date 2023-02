-Publicidad-

El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, informó que no hay indicios de actividad extraterrestre en los objetos voladores que en los últimos días fueron derribados el espacio aéreo estadounidense.

Este lunes en una conferencia de prensa, el representante expresó que si bien aún no han sido completamente evaluados dichos objetos, quería asegurarse de que los ciudadanos supieran que no se trataba de indicios de alienígenas, luego de que el general de la Fuerza Aérea, Glan VanHerck dijera que no descarta la posibilidad.

Lo anterior, tras el derribo de dos “objetos no identificados” en el espacio aéreo de Estados Unidos, uno que volaba a gran altura sobre el Yukón, y otro que un día anterior fue abatido por el gobierno del país norteamericano en Alaska, cuyo origen es desconocido.

Al respecto, Kirby agregó que estos no representan una amenaza directa, excepto por las preocupaciones sobre la aviación civil, sin embargo, como no se pudo descartar que no estuvieran realizando actividades de espionaje, decidieron derribarlos por órdenes del presidente Joe Biden.

Previo a esta última acción militar, el pasado 4 de febrero, la Casa Blanca determinó derribar un globo de origen chino que presuntamente sobrevolaba sobre aguas del Atlántico con la intención de realizar tareas de espionaje, acciones que el gobierno de Pekín negó rotundamente.

Objetos voladores también llegan a Canadá

En coordinación con Joe Biden, el primer ministro de Canadá Justin Trudeau, informó el pasado sábado a través de su cuenta de Twitter que había ordenado deponer un objeto que sobrevolaba el cielo canadiense, que la ministra de defensa, Anita Anand, describió como “un artefacto pequeño, cilíndrico y que volaba a unos 12 kilómetros de altura” sin especular sobre su posible origen.

Editado por Janetzy Osorio Bautista