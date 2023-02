-Publicidad-

Luego de que la Liga Sindical Obrero Mexicana acusó al Sitemex de la empresa Mex-Mode de no dar a tiempo la información sobre la consulta para legitimar el CCT, el dirigente Sebastián Tecuatzin Carranza llamó a los trabajadores a no dejarse engañar y que acudan a votar.

Tecuatzin Carranza, secretario general del Sindicato Independiente de la Empresa Mex Mode (Sitemex) indicó que estos señalamientos contra él son con el fin de desestabilizar el proceso porque quieren hacerse “por la mala” del CCT.

Lo anterior, en respuesta a Juan Ramírez Romero, delegado especial de la Liga en la firma, quien el jueves en rueda de prensa señaló que no se ha dicho a los trabajadores cómo va ser la consulta, que se está favoreciendo a la empresa, que se ubica en Atlixco, por encima de la plantilla laboral y que ya se negoció el aumento salarial como solo el 2 por ciento de aumento.

Sebastián Tecuatzin, dirigente de @s_itemex, de la empresa Mex-Mode, desmintió las acusaciones que hizo la Liga Sindical contra él y su gestión, entre ellas, que hay desinformación a los trabajadores para legitimar el CCT, proceso que se va a realizar el lunes. Vía @Edd_Eddiiy pic.twitter.com/Zs7nlOJ0Ct — Ángulo7 Noticias (@angulosiete) February 12, 2023

Incluso, Ramírez Romero dijo que por considerar que existen irregularidades en el proceso de legitimación del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT), que se llevará a cabo el lunes, prevén activar el mecanismo laboral bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Tecuatzin Carranza indicó que el gremio que encabeza tiene 22 años en la firma y de los 539 trabajadores que están en la empresa, más del 90 por ciento está afiliado, mientras que la Liga tiene poco más de un año y en un principio tenía más de 100, pero actualmente no llega ni a las 50 personas.

“Son acusaciones que no tienen sustento, dicen que no se les dio el CCT, lo cual es falso porque se repartió un ejemplar desde inicios de mes, acusan que no hay información cuando se les dio desde hacer varios días, la Liga dice que no estamos previniendo de los trabajadores, lo cual es una mentira”, asentó.

Sobre la revisión salarial, descartó que ya se hay llegado a un acuerdo con la empresa, pues en un principio el aplazamiento a huelga fue el 1 de febrero, pero debido a que tienen la legitimación del CCT, la postergaron para el 3 de marzo, proponiendo un aumento del 15 por ciento.

Proceso será transparente, afirma asesora

Por su parte, la asesora legal del Sitemex, Alba Córdova Campos, manifestó que para validar que es un proceso transparente se tendrá presencia de personal del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, así como notario público para que quede acreditada la votación de los trabajadores, que –afirmó– lo harán de manera voluntaria y sin amenazas.

Dijo que “solo es una ambición” de hacerse con la titularidad del contrato, pero lejos de demostrar con un proyecto y propuestas que son mejor opción “solo se han dedicado a atacar” el Sitemex, pues ante ley, éste es el que tiene la representación, por lo que llamó a los trabajadores a no dejarse sabotear ni engañarse en el marco de la consulta de legitimización.