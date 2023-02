-Publicidad-

A pesar de que no cuentan con los permisos de operación por parte de la Secretaría de Movilidad y Transporte (SMT), las aplicaciones BlaBlaCar, InDrive, Yabü y Pronto siguen dando servicio de taxi ejecutivo en Puebla; en octubre pasado, la dependencia alertó sobre ellas.

Las cuatro aplicaciones se encuentran en la tienda de Play Store para su descarga, además de que ofrecen a automovilistas volverse socios conductores a través de anuncios, como InDrive, que se promociona en el sur de la capital poblana con comisiones del 9.4 por ciento.

También se promocionan en redes sociales, donde algunas ofrecen tarifas más baratas que Uber, Cabify y Didi, las tres plataformas que sí tienen permiso para operar en Puebla.

La SMT señaló que están operando de manera ilegal, ya que no cuentan con los permisos necesarios por lo que, a través de supervisiones, ha realizado la detención de unidades de las aplicaciones que se encuentran operando con dichas plataformas.

Además, mantiene una campaña activa en su página y redes sociales para que las personas no utilicen BlaBlaCar, InDrive, Yabü y Pronto, que son de origen francés, estadounidense y mexicano, respectivamente. Desde octubre de 2022, están en la mira de la SMT.

Debido a que no tienen permisos de la dependencia para operar, no se cuenta con una cifra de las unidades que estén circulando, ni tampoco los municipios en donde estén prestando dicho servicio. Esto igual genera que no se puedan monitorear sus viajes como sí ocurre con las otras.

Ofrecen viajes “más baratos”

BlaBlacar es una de ellas, de origen francés, de acuerdo con su página, los usuarios ahorran en gastos de viaje, ya que el conductor comparte los gastos. Además de que el chofer en su primer viaje, con al menos un pasajero, recibe un cupón de 25 euros para gasolina o un cupón de 40 euros para lavado de autos, es decir de 498 a 797 pesos.

De igual forma, señala que los conductores de los vehículos tienen que pagar una comisión que va del 10 al 20 por ciento por poder conectarse y ofrecer su automóvil a los usuarios, por lo que conocen el perfil de cada uno de ellos.

Sin embargo, el servicio que ofrece es para viajes entre estados, por ejemplo, de Puebla a la Ciudad de México y viceversa; otras rutas frecuentes son México-Querétaro y viceversa, así como la de Guadalajara a la capital del país, todas compartidas, es decir, pueden ser dos o más pasajeros en la misma unidad.

Otra aplicación es InDrive, de origen estadounidense y se presenta como una de las cinco firmas más importantes del ramo, además de que su diferencia con el resto es que permite acordar la tarifa entre el operador y el usuario.

“Una excelente alternativa al servicio de taxi. inDrive es una app de movilidad en la que, como pasajero, siempre podrás encontrar un viaje y los conductores podrán aumentar sus ganancias.

La idea es la misma para todos los servicios: un precio justo no es el que se te asigna, sino el que aceptas (para que hagas de todo ahorrando dinero)”, se lee en su información.

Señala que el usuario podrá viajar a otras ciudades, de manera privada o compartida, enviar y recibir paquetes con entrega a domicilio, y para servicios de transporte de carga personales y para comercios.

Dos apps son mexicanas

También está “Pronto”, que es una aplicación mexicana y se presenta como un servicio para viajar y hacer pedidos de forma fácil, segura y rápida, aunque no se tiene información de cuál es el porcentaje que les cobran a sus socios conductores.

Al revisar la app, tiene servicio en ciudades de Puebla, pero igual se puede solicitar para fletes y mudanzas, así como para servicio de comida a domicilio e, incluso, en su momento anunció que abría tours entre estados.

La otra es Yabü, que es mexicana y, de acuerdo con una revisión que se hizo a su página, tiene servicios en municipios del interior del estado, algunos de ellos en Pueblos Mágicos, pero no en la capital. También brinda viajes a otras entidades como Tlaxcala y Chiapas.

Se ostenta como una aplicación móvil, que facilita la conexión de personas que requieren transportación y de operadores que ofrecen su servicio, de entrega de alimentos, artículos, garantizando comodidad seguridad y economía a sus clientes y que transmite su geolocalización en tiempo real.