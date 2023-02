Kansas Chiefs, con un triunfo de apenas tres puntos de diferencia y de la mano de un heroico Patrick Mahomes, que disputó más de la mitad del partido lesionado, conquistó su tercer Super Bowl de la National Football League (NFL).

Este domingo, el State Farm Stadium de Glendale, Arizona recibió la edición LVII del Super Bowl. Para este encuentro que definiría al campeón de la NFL habían llegado como contendientes al título los Kansas Chiefs, como el mejor equipo de la Conferencia Americana, y los Philadelphia Eagles, como los mejores de la Conferencia Nacional.

El primer cuarto tuvo un arranque vibrante, con ambos equipos sacándole provecho a sus ofensivas iniciales. Primero, los Eagles abrieron el marcador con un touchdown, en una jugada personal de Jalen Hurts a una yarda de la anotación. Luego, el empate llegaría a través de una pase de Patrick Mahomes a Travis Kelce.

Posteriormente, las dos defensas se entonaron con el partido cortando las siguientes series ofensivas. A pesar de ello, Kansas tuvo la opción de ponerse en la delantera con un gol campo, pero Harrison Butker erró el intento, mandando al poste el ovoide, dejando el marcador 7-7.

Para el segundo cuarto Hurts se haría del rol protagónico. Y es que recién iniciando el parcial, se sacó de la manga un pase de touchdown para AJ Brown de 45 yardas para el 14-7.

Minutos después, en un error, el mismo Hurts dejó caer el balón, lo cual terminó la anotación de Nick Bolton para los «Jefes». Sin embargo, Hurts rápidamente se recuperó de la falla, comandando un ataque que finiquitó con otro acarreo personal para la anotación que ponía las cosas 21-14 a favor de Philadelphia, el cual pasaría a 24-14 con gol de campo sobre el final del periodo.

Por su parte, Mahomes, vivió una historia completamente distinta. Y es que a minuto y medio del medio tiempo se vio lesionado tras una captura. A pesar de ello, continuó en el partido.

Tras un medio tiempo amenizado por Rhiana, las acciones reanudaron con el tercer cuarto. Este, dio inicio con Kansas sorprendiendo, ya que Mahomes, a pesar de que estaba infiltrado, con avances certeros acercó a los suyos a la zona de anotación, la cual finalmente pisaron con un acarreo de Isiah Pacheco que colocó el 24-21.

No obstante, cuando parecía que los de Kansas daban la voltereta con una anotación tras un balón suelto de los Eagles que fue tomado por Bolton, una polémica revisión arbitral echó para atrás lo ocurrido, regresando le la posesión a Philadelphia que posteriormente consiguió la suma de tres para el 27-21.

Para el último cuarto reglamentario, finalmente los Chiefs consiguieron ponerse arriba por primera vez con un 27-28 en el tanteador, a través de un touchdown con un pase de Mahomes a Kadarius Toney. Y por si esto no bastara, tras un impresionante regreso del mismo Toney que dejó a los Chiefs a cinco yardas de la anotación, Mahomes encontró en Skyy Moore el 35-27.

No obstante, Hurts haría de nuevo de las suyas, y de nueva cuenta, de sus propias manos y pies llevaría a lo Eagles a un nuevo touchdown que igualó las cosas 35-35.

Pero ya sobre el final, Kansas aprovechó su última posesión ofensiva, jugado con el reloj, y a ocho segundos de que acabará el partido, Butker se sacó la espina y con un gol de campo puso el 38-35 definitivo que le dio a los Chiefs el triunfo definitivo.

De esta manera, Kansas conquistó el tercer Super Bowl, y el segundo tras tres disputados en los últimos cuatro años, con lo cual se ha consolidado como el cuadro de la presente época.

