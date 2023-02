Sin obligación de ganar títulos, ponen a Cocca como DT del «Tri»

-Publicidad-

Sin ninguna obligación de ganar títulos, en un año donde hay dos torneos y pese a la eliminación de México en el Mundial de Qatar durante la fase de grupos, la Federación Mexicana de Fútbol (FMF) hizo oficial la llegada de Diego Cocca a la selección mexicana.

Este viernes 10 de febrero, Rodrigo Ares de Parga y Jaime Ordiales, Director de Selecciones Nacionales y Director de Selecciones Varoniles de la FMF, convocaron a conferencia de prensa para la presentación oficial de Diego Cocca como estratega de la selección mexicana, con el que dará inicio el camino del «Tri» rumbo al Mundial del 2026.

¡𝑩𝒊𝒆𝒏𝒗𝒆𝒏𝒊𝒅𝒐, 𝑫𝒊𝒆𝒈𝒐 𝑪𝒐𝒄𝒄𝒂! 🇲🇽

A lo largo del evento se mencionó que si bien se llevó su tiempo la designación del nuevo entrenador, desde la FMF eran conscientes de que la decisión no podía demorar más, pues en el mes de marzo México regresará a los torneo oficiales con la Nations League.

Sin embargo, un aspecto que resaltó Ares de Parga fue que si bien en este 2023, además de la Nations League, en junio se estará disputando la Copa Oro, el director técnico en turno, por contrato, no estará obligado a llevar al “Tri” a la conquista de dichos trofeos.

“El contrato del técnico nacional está preestablecido, y no hay una obligación. Por supuesto hay un deseo y hay metas por alcanzar. El contrato busca que tengamos éxito, que el entrenador se sienta cómodo, pero no hay obligación por ganar los trofeos inmediatos… Con tiempo y con trabajo vamos a encontrar los resultados que queremos, acá no hay presión por ganar los trofeos que jugamos», indicó el Director de Selecciones Nacionales.

Cabe recordar que la selección mexicana, ya que será sede del mundial del 2026 junto a Estados Unidos y Canadá, no estará disputando eliminatorias ya que tendrá su pase directo. No obstante, de aquí a la justa mundialista se mantendrá en una constante actividad, jugando diferentes torneos que servirán como preparación

Además de los dos eventos ya mencionados de este año, para 2024, México contará con la posibilidad de jugar nuevamente la Copa América; en 2025 se jugará nuevamente Copa Oro, edición para la que se ha planteado la invitación de más equipos fuera de la confederación, sin mencionar las disputas anuales de la Nations League de aquí al 2026.