Sexta ola Covid en Puebla bajará a finales de febrero: Salud

La Secretaría de Salud prevé que a finales de este mes inicie la disminución de la curva de contagios de Covid-19 de la sexta ola, ya que aún se mantienen los frentes fríos en Puebla; pues en las últimas horas se registraron 192 casos, datos que siguen siendo de tres dígitos.

Así lo señaló, en entrevista tras poner en marcha las jornadas de atención del programa “Viernes por las Mujeres”, en la junta auxiliar de San Francisco Totimehuacán, el titular de la dependencia, José Antonio Martínez García, quien recordó que el acmé fue hace dos semanas.

“Ya llegó el pico, pero seguimos muy altos, hay que recordar que mientras sigan los frentes fríos somos más susceptibles a enfermarnos, pero una vez que bajen las tormentas invernales, que es esta semana y parte de la otra, es como ya empezará con una baja”, asentó.

En ese tenor, dijo que la máxima cifra de hospitalizados ha sido de 50 en esta ola, sin embargo, recordó que entre la primera y la tercera se dieron hasta mil 538, ya que fue cuando las vacunas apenas estaban iniciando y no estaban protegidos, por lo que los antígenos han cambiado el comportamiento de la pandemia.

Dijo que esto igual ha generado una disminución en la mortalidad y morbilidad, ya que los que se están hospitalizando o internando son aquellas personas que no se vacunaron o no concluyeron con su esquema, siendo en su mayoría adultos mayores o con comorbilidades.

En ese tenor, comentó que aún se tienen vigentes los 18 módulos de inoculación en el estado, al tiempo de lamentar que no haya una respuesta positiva, por lo que llamó a los menores de 5 a 11 años 11 meses a que acudan en caso de no tener la dosis pediátrica de Pfizer, pues solo quedan 4 mil y no se sabe cuándo pueda volver a haber para este grupo.

Sobre el avance de la pandemia, Martínez García informó que se sumaron 192 casos para este viernes, por lo que hay mil 353 acumulados en 58 municipios, con 37 hospitalizados y cuatro graves con ventilación, pero no hubo defunciones.