El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) informó que con el programa Elssa 3 mil 718 empresas han realizado su autoevaluación en el rubro de entorno organizacional favorable, desde mayo de 2022 cuando inició su aplicación.

La dependencia señaló que el programa Entornos Laborales Seguros y Saludables (Elssa) promueve el entorno organizacional favorable y la prevención de enfermedades de trabajo asociadas a factores de riesgos psicosociales mediante su línea 4 y herramientas de apoyo como las guías de referencia, que permiten a los empleadores identificar e implementar medidas preventivas y acciones de control necesarias en sus centros de trabajo.

Rebeca Velasco, titular de la Coordinación de Salud en el Trabajo, recalcó que, si una empresa invierte en evitar accidentes o enfermedades en los trabajadores y en promover entornos organizacionales favorables, se verá reflejado en una disminución del número de incidencias, del pago para la prima de riesgo y mejorará la productividad.

“Ya cuando sucede un accidente nada es igual, cuando alguien se enferma hay ciertas situaciones que afectan tanto a la persona trabajadora porque se ve afectada su salud, a la empresa porque una persona se enfermó, a lo mejor requiere incapacidad y eso le genera un ausentismo no programado con los problemas económicos que esto pueda llevar”, señaló.

Detalló que cinco líneas de acción de Elssa contienen autoevaluaciones para que la empresa pueda tener un diagnóstico en materia de seguridad, salud y bienestar en el trabajo, las cuales tienen vigencia de un año; la línea 4 aborda el entorno organizacional favorable y un total de 3 mil 718 empresas han realizado su autoevaluación en este rubro desde el lanzamiento del programa, en mayo de 2022.

La NOM-035-STPS-2018 define el entorno organizacional favorable como aquel en el que se promueve el sentido de pertenencia de los trabajadores a la empresa; la formación para la adecuada realización de las tareas encomendadas; definición precisa de responsabilidades; participación proactiva y comunicación; distribución adecuada de cargas de trabajo y jornadas regulares conforme a la Ley Federal del Trabajo, así como evaluación yreconocimiento del desempeño.

Tras la aplicación de las autoevaluaciones, las empresas pueden recibir asesorías gratuitas, opcionales y no punitivas por parte de ingenieros y médicos de salud en el trabajo para que, una vez identificadas las áreas de oportunidad, este personal les emita recomendaciones para mejorar las condiciones de seguridad, salud y bienestar en el trabajo.

Las guías de referencia II y III de la NOM-035-STPS-2018 se encuentran disponibles en el apartado de herramientas de apoyo en la plataforma de Elssa.

“Lo que buscamos es que cada vez más empresas ubiquen la estrategia y también que no le tengan miedo, algo que buscamos mucho para este año es seguir informándole a las empresas que esto no es nada punitivo, que el hecho de que se adhieran a Elssa no les va a generar ningún problema”, comentó Velasco.