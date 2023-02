-Publicidad-

Por la temporada del Carnaval de Huehues, se montará un operativo que busque inhibir la venta clandestina de alcohol en la capital poblana, la cual será encabezada por las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Gobernación Municipal (Segom).

Así lo anunció el director de la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial, Enrique Guevara Montiel, quien detalló que desde este organismo se emprenderán acciones en coordinación con Gestión Integral de Riesgos de Protección Civil.

Esto, con el fin de vigilar los bailes populares y eventos que se deriven de la temporada que se aproxima, ya que se quiere sancionar a quien venda bebidas alcohólicas que en su mayoría suelen ser de manera clandestina, explicó.

Todo esto, se llevará a cabo a través de un mecanismo planteado que se ha trabajado con la gerencia de la ciudad, encabezada por Adán Domínguez Sanchez, donde se continuará trabajando para obtener los resultados necesarios.

Uso de pirotecnia no se justifica en Carnaval

Por su parte, el gerente de la ciudad recalcó que el ayuntamiento de Puebla apoya las tradiciones. No obstante, no se puede consumir alcohol, ya que lo marca el Coremun desde hace algunos años, pues no es justificable.

También, comentó que dentro de los bailes no se puede usar pirotecnia, pues de acuerdo al director del Imacp, Fabián Valdivia, el uso de la pólvora no es una tradición de los Huehues, ni mucho menos cultural.

Sin documentación aplicarán multas

Por otro lado, Guvera Montiel explicó que la policía municipal es quien se encarga de sancionar a los ciudadanos que se encuentran ingiriendo bebidas alcohólicas en vía pública, pues son remitidos al Juzgado Calificador y posteriormente pasaran por 36 horas de arresto.

Además, dijo que se pueden aplicar multas económicas que van desde las 60 UMA’s, tomando en cuenta que cada una cuesta 103.74 pesos. También comentó que al estar dentro de un establecimiento, se deberán de enseñar que se cuenten con los permisos correspondientes.

Esto, con el fin de garantizar la seguridad de los ciudadanos que acuden a este Carnaval, así como los turistas que disfrutan de estos eventos.