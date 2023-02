Ellos son los finalistas para premios de FIFA a mejor DT y portero

-Publicidad-

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) presentó la lista de los finalistas para obtener el reconocimiento mejor Director Técnico del año y mejor guardameta del año, femenil y varonil dentro de los premios “The Best”.

La FIFA, a través de redes sociales, ha ido revelando los nombres que han avanzado a la fase final de la elección de los ganadores de los premios “The Best”, en la cual, el organismo mundial reconoce a lo mejor del fútbol.

Para ello, ha anunciado primero a los tres finalistas de los mejores porteros y los mejores estrategas, destacando a futbolistas que tuvieron notables actuaciones en la Eurocopa Femenil, el Mundial de Qatar 2022, Copa Oro Femenil y la Champions League en sus dos ramas.

A continuación los finalistas:

Mejor Guardameta Femenil

Here are your finalists for #TheBest FIFA Women’s Goalkeeper Award! 🤩 🇩🇪 @Berger_Ann

🇨🇱 @TIANEendler

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mary Earps — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 8, 2023

– Christiane Endler de Chile, portera del Olympique Lyon

– Ann-Katrin Berger de Alemania, portera del Chelsea

– Mary Earps de Inglaterra, portera del Manchester United

Mejor Guardameta Varonil

🥁 The finalists for #TheBest FIFA Men's Goalkeeper Award are… 🇦🇷 @emimartinezz1

🇧🇪 @thibautcourtois

🇲🇦 Yassine Bounou — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 8, 2023

– Yassine Bounou de Marruecos, portero del Sevilla

– Thibaut Courtois de Bélgica, portero del Real Madrid

– Emiliano Martínez de Argentina, portero del Aston Villa

Mejor Director Técnico Femenil

🚨 Your finalists for #TheBest FIFA Women’s Coach Award are here! 🇳🇱 @wiegman_s

🇸🇪 @PiaSundhage

🇫🇷 Sonia Bompastor — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 9, 2023

– Sonia Bompastor de Francia, entrenadora del Olympique Lyon

– Pia Sundhage de Suecia, entrenadora de la selección femenina de Brasil

– Sarina Wiegman, de Países Bajos, , entrenadora de la selección femenina de Inglaterra

Mejor Director Técnico Varonil

– Lionel Scaloni de Argentina, entrenador de la selección argentina

– Carlo Ancelotti de Italia, entrenador del Real Madrid

– Josep Guardiola de España, entrenador del Manchester City

Se espera que en los siguientes días se detallen los finalistas de las categorías a mejor futbolista del año, mejor gol del año.

Respecto a la gala de la entrega de los premios, esta se realizará el día lunes 27 de febrero.