La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la ley de protección del espacio aéreo mexicano mediante la cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), podrá controlar, vigilar e intervenir operaciones aéreas que sean ilícitas o que circulen fuera de la normativa.



Con 263 votos a favor, 26 en contra y 195 abstenciones, la iniciativa que contempla la creación de un Centro Nacional de Vigilancia y Protección del Espacio Aéreo operado por las fuerzas armadas, pasará a ser analizada por el Senado de la República.

Dicho proyecto también plantea la creación del Consejo Nacional de Vigilancia del Espacio Aéreo como órgano responsable de integrar y coordinar acciones orientadas a preservar la seguridad y soberanía del espacio aéreo, por lo cual deberá emitir “políticas de coordinación e intercambio de información entre las dependencias y entidades de la administración pública federal para garantizar la protección del espacio aéreo”.

Dicho proyecto estará integrado por la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar),la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Gobernación (Segob).

Lo anterior, permitiría que la Sedena tenga la facultad de identificar aeronaves que circulen fuera de las normas e intervenir si la dependencia considera que éstas realizan operaciones ilegales relacionadas con organismos delictivos, mientras que la SICT observará que los vehículos aéreos civiles circulen conforme a las normas establecidas.

Algunas de las razones por las que las fuerzas armadas podrían interceptar una operación, comprenden no activar el código transponder o apagarlo durante el vuelo, cambiar de ruta sin motivo aparente, no establecer comunicación con los servicios de control de tránsito aéreo, no contar con información de plan de vuelo, registrar cambios erráticos de velocidad, altura, rumbo, sobrevolar una zona restringida o peligrosa y en caso de emergencia.

Durante la votación, algunos diputados del PAN, MC y PRD, que decidieron abstenerse de participar, señalaron que con la nueva ley se agrega una nueva área de control del país a las fuerzas armadas, lo que significaría dar un paso más hacia “la militarización de los cielos”.

