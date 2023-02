BUAP e IMSS aplican 10 mil vacunas para proteger a universitarios

-Publicidad-

Alrededor de 10 mil dosis de Influenza, Tétanos, Doble viral y Hepatitis B serán aplicadas durante la Campaña de Vacunación Universitaria “Prevenir cuenta”, que en colaboración con el IMSS lleva a cabo la Dirección de Acompañamiento Universitario (DAU), del 7 al 10 de febrero, en beneficio de estudiantes, administrativos, directivos y docentes de la BUAP.

Esta jornada se desarrolla en cada uno de los 20 módulos de las unidades de Promoción y Prevención de la Salud, de la DAU, en un horario de 9:00 a 15:00 horas, en cada uno de los cuales se dispone de aproximadamente 500 dosis.

El martes 7 se aplicaron en las facultades de Psicología y Filosofía y Letras; este miércoles corresponde a Ciudad Universitaria, en Biblioteca Central y las facultades de Administración, Arquitectura, Ciencias Biológicas, Ciencias de la Computación, Contaduría Pública, Economía, Ingeniería Química e Ingeniería.

A su vez, el jueves 9, en la Escuela de Artes Plásticas y Audiovisuales, en el Complejo Cultural Universitario, y en la Facultad de Lenguas. Finaliza este viernes 10 en las preparatorias 2 de Octubre, Lázaro Cárdenas, Benito Juárez, Emiliano Zapata, Alfonso Calderón Moreno, Enrique Cabrera Urbana y el Bachillerato 5 de Mayo.

Las recomendaciones para el caso de cada vacuna son: en Hepatitis B tener 11 años o más y no estar vacunado; en Tétanos, a partir de 15 años y se aplica cada 10 años; Doble viral, de 11 años o más y no tener la dosis; e Influenza, para quienes tienen de 19 a 59 años y que no se la hayan aplicado en noviembre pasado.

