El exdirector de la Comisión para Protección Contra Riesgos Sanitarios del Estado de Durango (Coprised), Joaquín N, y otras dos personas, fueron detenidos por presuntamente haber causado un brote de meningitis en Durango, que hasta ahora, ha dejado 35 muertos.

Así lo informó este martes el gobernador de dicho estado, Esteban Villegas, quien detalló que además del exfuncionario, Omar N, un médico anestesiólogo y Guadalupe N, inspectora sanitaria, fueron aprehendidos por su probable responsabilidad en la muerte 35 personas y otros 79 hospitalizados por casos de meningitis.

De acuerdo con el mandatario, Joaquín N, quien ejerció su cargo durante la administración del exgobernador José Rosas, no contaba con título y cédula profesional, así como otra serie de requisitos para poder ejercer, por lo que cometió un deleito de usurpación de funciones.

“El responsable de la Coprised en ese tiempo no tenía título y la ley marca, primero que tienen que ser médico y segundo que debe de tener título y cédula, y esa es cárcel directa, por usurpación de funciones, imagínense todo lo que firmó”, dijo Villegas a medios de comunicación.

Además, la fiscal de Durango, Sonia Yadira de la Garza, señaló que Omar N, habría trasladado la enfermedad del Hospital del Parque a los otros dos nosocomios privados, Dikava, Sante y San Carlos, tras practicar diferentes procedimientos, siendo él, el único que transportaba el medicamento contaminado.

Por su parte, la inspectora sanitaria, Guadalupe “N”, afirmó haber hecho una verificación del Hospital del Parque en marzo de 2022, declarando no haber encontrado anomalías, sin embargo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), detectó que el lugar donde se guardaba el medicamento no era el adecuado y que la farmacia no contaba con licencia para el manejo de fármacos controlados.

Cabe recordar que, a finales de noviembre del año pasado, se reportó la muerte de 16 personas por un brote de meningitis en cuatro hospitales privados en la capital duranguense, el cual, de acuerdo con las autoridades sanitarias, fueron ocasionados por el uso de fármacos contaminados para procedimientos de anestesia espinal.

Por lo anterior, desde el pasado 5 de diciembre de 2022, ya hay otras siete órdenes de aprehensión en contra de Guillermo “N”, Sandra Idanes “N”, David “N”, Ilse Janet “N”, José Miguel “N”, Dora Manuela “N” y Luis Carlos “N”, administradores y dueños de los cuatro hospitales que están involucrados.

Editado por Janetzy Osorio Bautista