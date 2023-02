35 preguntas sin respuesta

-Publicidad-

Pablo Motos Burgos, nacido en Requena, Valencia, España, en 1965, es un presentador de televisión,​ locutor de radio, humorista y empresario español. Desde 2006 es el presentador y productor del programa de entrevistas El Hormiguero, en la cadena Antena 3.



Ha escrito tres libros con el título No Somos Nadie, donde hace reflexiones y preguntas que no tienen respuesta, pero que hacen reír y pensar.

Somos una especie curiosa, lo que nos impulsa a descubrir y aprender sobre todo lo que nos rodea. A lo largo de la historia de la humanidad, hemos planteado todas las preguntas que se nos han podido ocurrir y hemos respondido a muchas de ellas. Pero otras siguen sin respuesta.



A continuación, una muestra del libro de Editorial De Bolsillo, de Pablo Motos Burgos:

1. ¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el salami y la mortadela son redondos? ¿Quién tiene la culpa de esto?

2- Por qué, cuando te duele una herida, siempre llega alguien que te dice: ¿Te duele? Me imagino a Jesucristo con los clavos y la Virgen preguntando ¿Te duele? Fenomenal, en tres días vas a estar como nuevo….

3- ¿Por qué en las películas de terror siempre aparece una puerta cerrada de la que sale mucha luz por las rendijas? Qué hacen los malos espíritus ahí detrás: ¿fotocopias?

4- ¿Por qué cuando yo alquilé un departamento, a mí no me dieron la canica que tienen todos los demás vecinos que se les cae o la echan a rodar a partir de las doce de la noche?

5- ¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña nos ponemos las manos en la cadera?

6- ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?

7- ¿Por qué cuando nos sonamos la nariz abrimos el pañuelo y miramos lo que hemos echado? ¿Qué esperamos encontrar?

8- ¿Por qué nadie reconoce a Clark Kent sin el traje de Superman?

9. ¿Por qué a las personas mayores se las llama viejos y a los niños nunca se les llama nuevos?

10- ¿Por qué cuando nos cuelgan el teléfono nos quedamos mirándolo como si el aparato tuviera la culpa?

11- ¿Por qué cuando nos llaman al móvil sentimos la necesidad irrefrenable de ponernos a andar de un lado a otro?

12- ¿Por qué cuando estamos en un lugar alto nos obsesionamos con ver nuestra casa?

13- ¿Por qué cuando echamos una carta al buzón no podemos evitar mirar por la ranura e investigar qué hay dentro? ¿Qué esperamos encontrar?

14- ¿Y por qué abrimos los ojos cuando estamos a oscuras? ¿Qué creemos, que tenemos súper poderes?

15- ¿Por qué nos da tanta vergüenza quedarnos en calcetines cuando vamos a una zapatería? ¿Por qué en cuanto nos traen el calzado que hemos pedido nos lo ponemos muy rápido?

16- ¿Por qué hay tanta gente que cuando come un helado de barquillo, a la mitad muerde el piquito de abajo si saben que por ahí les va a chorrear?

17- ¿Por qué nos hace tanta gracia que se nos quede la marca del reloj cuando nos ponemos morenos y se lo decimos al de al lado? Mira, se me ha quedado la marca, parece que llevo reloj, pero no.

18- ¿Por qué cuando un aparato eléctrico no funciona no se nos ocurre otra cosa que apretar con más fuerza el botón de encendido?

19- ¿Por qué cuando alguien se va a poner gota en los ojos abre la boca de esa manera tan extraña? ¡Es colirio, no tequila!

20- ¿Por qué cuando cogemos una caja de medicamentos, por muchas vueltas que le demos, siempre la abrimos por el lado que no es y aparece el prospecto, ahí, doblado?

21- ¿Por qué cuando vas de viaje te sientes culpable si no visitas los museos?

22- ¿Por qué cuando nos enfadamos nos cruzamos de brazos? ¿Qué ganamos con ello?

23- ¿Y por qué elegimos siempre las bodas para dar a conocer a nuestros padres que fumamos?

24- ¿Y por qué cuando tenemos miedo nos metemos debajo de las sábanas? ¿Creemos que así un cuchillo no atraviesa la sábana?

25- ¿Por qué has mirado al techo al leer la sexta pregunta? Está bien, eeehhh…

26- ¿Qué pasó con la Vieja Zelanda?

27 Si el zapato de La Cenicienta encaja perfectamente ¿por qué se le cayó?

28- Y si hay más allá… ¿habrá menos aquí?

29 ¿Por qué el sol aclara el pelo y oscurece la piel?

30- ¿Por qué todo junto se escribe separado y separado se escribe todo junto?

31- ¿Por qué el pegamento no se pega al interior del frasco?

32- ¿Por qué apretamos más fuerte los botones del mando de la televisión cuando se está quedando sin pilas?

33- Si una tortuga pierde su caparazón ¿está desnuda o sin hogar?

34- ¿Por qué Tarzán en las películas siempre está afeitado, pero con el pelo largo?

35- Si te pegan con un diccionario ¿es una agresión verbal o física?

En fin, como dice la copla flamenca:

Porque bebo y me emborracho,

la gente a mí me critica.

Si supieran los motivos,

en vez de a mí criticarme

se emborracharían conmigo.

*Interrogantes del libro No Somos Nadie de Pablo Motos

