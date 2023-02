Que empiecen los juegos del hambre

-Publicidad-

Se terminaron las comparecencias del Congreso del Estado y ahora sí, que arranquen los juegos del hambre, que arranquen los enroques dentro de la administración estatal.

Luego de la muerte del ex gobernador Miguel Barbosa Huerta, mucho se especuló sobre los funcionarios que se irían y quienes se quedarían.

Incluso, en las leyendas urbanas de la política, se habló que muchos secretarios presentaron sus renuncias a los pocos días de que Sergio Salomón Céspedes asumió la gubernatura del estado.

-Publicidad-

También cuentan que esas renuncias, se frenaron al menos hasta pasar las comparecencias en el Poder Legislativo.

¿Será?

Incluso, varios periodistas analizaron y hablaron de salidas inmediatas, las cuales siguen sin concretarse.

- Publicidad -

Pero el comentario anterior, no significa que estén mal, al contrario, estás se encuentran a la vuelta de la esquina, lo cual es muy natural en caso de que Sergio Salomón Céspedes quiera dejar el sello de su mini gubernatura.

La primera en irse, no lo descarte, es Elsa Bracamonte González, quien fue vapuleada en su comparecencia como titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte.

De nada sirvió el pacto de no agresión que tiene con algunos medios de comunicación, pues su deficiente trabajo al frente de la dependencia es más que obvio, donde no logró abatir el pirataje, no existe modernización de unidades y la dependencia solo le sirvió como una caja de negocios.

-Publicidad-

¿Quién será la segunda en irse del gobierno de Puebla?

Hasta aquí mi reporte.

Recuerden escribir a chucholemus58@gmail.com

También sígannos en Twitter, Facebook, Instagram y Tik Tok como @farodigitalpue.

LA FRASE

«Siempre es más difícil que te dejen atrás que ser el que se va»

Brock Thoene

*Las opiniones expresadas en esta sección son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente la línea editorial del portal de noticias Ángulo 7.