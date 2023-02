-Publicidad-

La Fiscalía de España no aceptó el acuerdo de liberación propuesto por la defensa del futbolista brasileño Daniel Alves, arrestado por acusaciones de delito de agresión sexual, a fin de que la obtuviera de manera provisional mientras continúan las indagatorias.

El pasado 20 de enero, Dani Alves, ante la denuncia en su contra por violación interpuesta por una mujer de 23 años, fue adentrado al Centro Penitenciario Brians la de Barcelona, de manera preventiva en lo que se obtenía una resolución sobre el caso.

Es así que tras su encarcelamiento, el futbolista, junto a su equipo de abogados, el día 31 de enero, mandó una petición a la juez encargada del caso en la que pedía su salida y a cambio cumpliría con determinadas condiciones.

En el trato que había propuesto el deportista estaba el pago de una fianza que la corte podía determinar, la entrega de su pasaporte, el uso de un rastreador para que las autoridades supieran su ubicación, así como su aceptación para que una vez fuera de las rejas no pudiera contactarse con la víctima, ni acercarse a menos de 500 metros de ella.

No obstante, la fiscalía, a pesar de que aún no cuenta con un veredicto, ha indicado que no podría dejarlo en libertad debido al crimen en cuestión, su gravedad y de que, tras un primer análisis del caso, su culpabilidad se mantiene como hecho sumamente probable. Además, añadió el temor de una eventual fuga del mismo brasileño de 39 años.

“Se mantienen los indicios racionales de criminalidad y subsiste el riesgo de fuga, sin que las medidas alternativas a la prisión propuestas por la Defensa mitiguen tales fines”, ha sentenciado la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Cabe mencionar que en caso de que sea hallado como culpable, las sentencias que podría recibir Alves rondarían de los 4 años, hasta los 12 en prisión.

LPR