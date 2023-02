-Publicidad-

La Selección mexicana de parataekwondo, donde hay dos poblanos, y una futbolista se encontraban en Turquía al momento del terremoto y las réplicas que sacudieron al país asiático, el cual causó la caída de edificios y miles de muertes; sin embargo, se quedarán porque las competencias no han sido suspendidas.

El 2 de febrero, la selección mexicana de parataekwondo arribó a Turquía, país en el que estaría compitiendo en los eventos de la Copa del Presidente de Europa y el Abierto Internacional de Parataekwondo, en los cuales, los seleccionados buscarían la suma de puntos para una eventual clasificación a los Juegos Paralímpicos de París 2024.

Sin embargo, durante la madrugada de este lunes 6 de enero, el país transcontinental se vio sorprendido por un sismo de grados 7.8 Richter, el cual hasta el momento ha reportado más de 3 mil fallecidos, así como múltiples daños y damnificados.

El selectivo confirmó que se encuentra salvo, y si bien lamentó lo ocurrido, indicó que por su parte se mantendrá en Turquía, pues las actividades de sus competencias, de momento, siguen en píe.

“Muchas gracias por estar al pendiente del equipo, estamos en Turquía y estamos bien, mañana pelea el equipo varonil. La verdad no sentimos el temblor, y creo que nada más la fisioterapeuta sintió un poco, se mareó. Al día siguiente nos levantamos con la noticia de lo que sucedió en Turquía”, indicó Jannet Alegría, entrenadora de la selección.

“Lamentamos mucho lo que está sucediendo, y creo que para muchas familias turcas es un golpe muy fuerte, y nosotros que estamos aquí, en este país, lamentamos la situación. No sabemos si van a cancelar el evento el día de mañana, no nos dijeron nada. Nosotros a lo que venimos, que es buscar puntos de ranking, así que a seguir trabajando. Si se suspende el evento lo entendemos, y si no, seguiremos trabajando”, sentenció Alegría.

Futbolista también estaba en Turquía durante temblor

Además del equipo de parataekwondo, hubo otra deportista mexicana que vivió el terremoto de Turquía. Se trata de la futbolista de 22 años Sofía Álvarez.

Al igual que los paratletas, Álvarez anunció que se encontraba bien tras la catástrofe colocando el siguiente mensaje a través de redes sociales: “Amigos y familia aquí todo bien, gracias por preocuparse”.

La profesional del balompié, exjugadora de la Liga MX con el Club Querétaro, y del Valencia Club de Fútbol de España, recién, el 26 de enero de este año, se incorporó al Beşiktaş como la primera mexicana de la Liga de Turquía de Fútbol Femenino.

