-Publicidad-

En el Hospital General de Zona número 2, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, un grupo de especialistas en ginecología obstétrica del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), retiró con éxito un tumor uterino de 30 centímetros a una mujer de 50 años.

Por molestias asociadas el crecimiento de un mioma uterino, la señora Gabriela N, acudió a la Unidad de Medicina Familia 25 del mismo municipio para ser atendida por su médico familiar, quien, tras constatar con estudios la presencia de la tumoración, la envió al Segundo Nivel de Atención donde le practicaron otras serie de estudios para determinar el tipo de cirugía que se le practicaría.

-Publicidad-

El médico gineco obstetra, José Rafael Vargas López, adscrito a la unidad médica y quien dirigió la cirugía, detalló que a la paciente, se le practicó una histerectomía abdominal para retirar el mioma uterino con un peso de casi tres kilos que ocupaba gran parte de su anatomía, lo que le impedía tener movilidad, le causaba constantes molestias y ponía en riesgo su salud.

“Nos impactó el tamaño de la tumoración y la rapidez con la que crecía. Fue una cirugía compleja; nos llevó más de dos horas. Nos preocupaba no causar lesión en el útero e intestino, por lo cual el equipo que ingresó al procedimiento fue multidisciplinario”, expresó el especialista.

- Publicidad -

La paciente, quien es asesora de ventas de una destacada empresa de autotransportes, contó que su vida diaria era compleja debido al tamaño de la tumoración, pues no podía realizar movimientos e incluso dormir era complicado.

-Publicidad-

“Parecía que tenía un embarazo de seis meses por el tamaño del tumor, fue creciendo muy rápido y me causaba muchas molestias. Después de los estudios tuve miedo porque nunca me habían operado en la vida y ahora era una cirugía complicada, pero agarré confianza cuando platiqué con el doctor y me explicó tranquilamente el procedimiento”, mencionó.

Asimismo, comentó estar muy agradecida con el seguro social por las atenciones del equipo médico y de enfermería que la intervino, logrando que se sintiera mejor, con menos dolor y mayor movilidad para realizar sus actividades diarias.

JOB