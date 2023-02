-Publicidad-

Hasta tres meses, contribuyentes poblanos esperan en la “fila virtual” para obtener una cita en las oficinas del SAT en el Palacio Federal, en el centro de Puebla capital, a fin realizar trámites como la generación e-firma, que necesitan tanto para emitir facturas como para obtener su cédula profesional.

En un recorrido realizado por Ángulo 7, personas que se encontraban afuera de la instalaciones del Servicio de Administración Tributaria (SAT) comentaron cuánto tiempo pasaba para poder ir y concretar su trámite.

Aranzazú acudió a sacar su e-firma, pero para poder obtener este requisito tuvo que estar aproximadamente buscando una semana que el sistema le pudiera permitir sacar una cita, más otras dos semanas en fila virtual.

A pesar de ello, consideró que ahora los trámites son más rápidos, pero la actitud del personal que brinda atención a quienes acuden es pésima, pues la persona que se encuentra en la entrada del este lugar es grosera, además de que no les dicen que los documentos que traen están mal, hasta que están por culminar su proceso.

En el caso de Fernanda, nos cuenta que estuvo esperando en obtener una cita hasta tres meses y tuvo que salir para después volverlo a intentar, es así como luego una semana logra obtener una, ya que le pidieron el RFC para su trabajo.

Consideran que los trámites son lentos

De acuerdo a Fátima Vázquez, también llegó al SAT para tramitar su e-firma pero no revisó su correo electrónico para asistir a su cita y la bloquearon por 30 días, por lo que no pudo hacer una nueva, así como no pudo imprimir una constancia por la misma situación.

No obstante, comentó que los trámites son más lentos, ya que es recién egresada y no puede conseguir trabajo por este problema. Incluso, nos platicó que su hermano no pudo concretar su papeleo debido a que en los requisitos no era específico en cuanto los documentos, pues tras haber pasado horas esperando, no pudo continuar.

Vienen desde otras partes del estado

En cuanto a la señora Priscila, trajo desde Zacapoaxtla a su hija a sacar su firma electrónica, quien tardó más de 15 días tratando de conseguir una cita y por temas de distancia, se les complicó llegar a la capital poblana.

Sin embargo, dijo que el proceso para pasar a dejar sus papeles y demás, fue rápido, considerando que otras personas tardan horas en salir, ya que una vez que encontró, pasaron alrededor de 30 minutos para que la atendieran.

