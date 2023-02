«Pluralidad que suma»

-Publicidad-

«Será más firme nuestra amistad cuando resulte de una convicción común que confirma ahora nuestra asistencia aquí con el unánime y exclusivo deseo de servir a nuestro país.»

Manuel Gómez Morin

Guardando la mesura necesaria en estos momentos de transición de la coordinación del Grupo Legislativo de Acción Nacional, es necesario referirme en estas líneas sobre el tema. Quisiera, en ese sentido, resaltar que el nombramiento del Coordinador que recayó en la persona que esto escribe, es importante señalar que se trata de un acuerdo mayoritario que le da a nuestro grupo, continuidad y solidez en lo que será la segunda parte de la LXI Legislatura, y quiero agradecerle la confianza depositada de mis compañeras y compañeros legisladores panistas, como la del actual coordinador –quién lo seguirá siendo hasta el próximo 15 de marzo- para recibir esta distinción.

Mi compañero Eduardo Alcántara sigue siendo el coordinador, tal como lo estipula el acuerdo hasta el 15 de marzo, y todas mis declaraciones, opiniones incluida la presente entrega, las hago a título de diputado integrante del grupo y no como coordinador.

En 2023, Acción Nacional existe un fuerte y firme llamado a todos quienes tenemos un cargo de representación para -en la medida de lo posible- sumemos esfuerzos; coordinemos fuerzas; estrechemos lazos y generemos cohesión hacia nuestra fuerza política, y así también quienes tienen un cargo de gobierno o liderazgo, a generar unidad. El tiempo ha llegado y debemos ver al adversario político afuera, porque el adversario político amenaza peligrosamente: rompe la ley; vende compromisos y mercadea los beneficios gubernamentales, y ante esto no hay espacio para mezquindades, divisiones o polarizaciones.

Celebro que el grupo legislativo de Acción Nacional en el Congreso del Estado demos juntos este paso que enriquece y fortalece a todos y cada uno de las y los legisladores. Es cierto que las y los diputados, en algún momento, hemos tenido posturas diferentes ante temas específicos, incluso hemos votado de manera distinta, la cuales son respetables y lo seguirán siendo. Porque esto no representa debilidad sino una fuerza plural, que entre más lo es, es más fuerte.

Siempre he creído que la labor de coordinar debe entenderse como la armonización en torno al propósito que se tiene con el grupo y no la unificación de criterios no la concentración en una sola persona. Como diputados al servicio de la ciudadanía, en congruencia con el Partido al que representamos y al proyecto de nación que proponemos como alternativa frente al oficialismo populista.

Además, la responsabilidad de tener una diputación local con lleva a servir a quienes el voto lo eligieron, nos lleva a servir a los ciudadanos con la óptica del partido que nos propuso, y el coordinar estos esfuerzos, requiere una actitud de servicio para con nuestros pares legislativos.

Por último, cabe adelantar que seguirá habiendo oposición responsable, crítica, constructiva pero implacable defensora de los que menos tienen y en los casos que lo requiera de verdadero contrapeso de otros poderes, en ejercicio pleno de nuestra obligación y nuestro quehacer político.

