FIFA niega al Barcelona fichaje del mexicano Julián Araujo

La Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) no dio su autorización para que el Fútbol Club Barcelona concrete el fichaje del mexicano Julián Araujo, luego de que este se quedara a la espera de una resolución por un tema burocrático.

El pasado 31 de enero, en el último día de mercado de piernas en el fútbol europeo, a través de los medios de comunicación se informaba que el Barcelona de España había llegado a un acuerdo con Los Ángeles Galaxy por el lateral de 21 años Julián Araujo, el cual llegaría a la entidad “Blaugrana” por los próximos 4 años a cambio de un pago estimado en 4 millones de euros.

Barcelona are closing in on deal to sign Julián Araujo! Agreement reached — understand it’s permanent deal from LA Galaxy for fee close to €4m 🚨🔵🔴 #FCB #DeadlineDay

Contract will be valid until June 2026 for Araújo with second team Barça B.

One step needed: MLS approval. pic.twitter.com/qHqkKPoUpq

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2023