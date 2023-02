-Publicidad-

El actor mexicano Pablo Lyle fue sentenciado este viernes a cinco años de cárcel y ocho de libertad condicional por el homicidio involuntario de un hombre cubano de 63 años al que golpeó durante un accidente vial en 2019 en Miami, Estados Unidos.

La jueza encargada de dictar la sentencia, Marisa Tinkler Méndez, apuntó que además de su sentencia, el actor deberá tomar clases de resolución de la ira y cumplir 100 horas de servicio comunitario.

Lo anterior, debido a que, de acuerdo con la jueza, las evidencias mostraron violencia, por lo que no actuó por temor sino por su carácter y con rabia, “yo no creo que este es el verdadero carácter de Pablo Lyle, pero lo fue ese día. Esto no es un instinto, actuó con la intención de confrontar al señor Hernández”, añadió Tinkler Méndez.

El hecho se remonta a marzo de 2019, cuando Lyle le dio un puñetazo durante un altercado de tráfico a Juan Ricardo Hernández, de 63 años, quien murió días después en un hospital a causa de un traumatismo en la cabeza.

Por su parte, el actor, ofreció disculpas a la familia de la víctima, que se encontraban dentro de la sala y expresó que había aprendido una gran lección y que lo sucedido es un acontecimiento que lo acecha “cuando voy a dormir en la noche, y sigue ahí cuando me levanto por las mañanas», manifestó.

Editado por Janetzy Osorio Bautista