Antorchistas, taxistas, choferes, gruyeros, comerciantes y ciudadanos poblanos se manifestaron frente al Congreso del Estado de Puebla, para exigir a las autoridades una verificación gratuita, un alto los operativos en contra de la ciudadanía y que se frene el “pase turístico”.

Este viernes, la titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, Elsa Bracamontes, que llamaba a comparecer ante los diputados por los resultados de su trabajo.

Desde el pasado 23 de enero, el Movimiento Antorcha en Puebla ha emprendido una lucha en contra de la verificación vehicular, por ser una medida de carácter antipopular e impositiva, que no fue consultada con los poblanos.

Asimismo, los antorchistas han señalado que, si verdaderamente les preocupa el medio ambiente, es necesario que las autoridades cobren impuestos millonarios a los grandes empresarios y que dicho monto sea equivalente al daño que sus industrias le hacen al estado.

Luego de varias horas de protesta frente al Congreso del Estado, una comisión salió a recibir el pliego petitorio de los manifestantes.

Ovidio Celis Córdova, líder estatal de los transportistas de Antorcha, reconoció que “nos recibieron nuestro oficio, pero si no resuelven vamos a marchar decenas de miles para exigir que la verificación sea gratuita”.

Agradeció a todos su asistencia al mitin y dijo que “si no resuelven las demandas justas que pedimos, aquí nos van a tener”, porque la medida es “en contra, esencialmente, de la gente trabajadora de este estado y por eso no lo vamos a permitir”.

Por último, señaló a las autoridades que de no atender las peticiones del oficio que han recibido y de no resolverse los todos los problemas que conlleva la verificación, los antorchistas no dejarán de manifestarse “hasta que por fin resuelvan las demandas del pueblo trabajador”.

