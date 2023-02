-Publicidad-

Los diputados de Morena, apoyados por el Partido del Trabajo (PT), pidieron la remoción del presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Santiago Creel Miranda, luego negó el miércoles el ingreso a militares armados para realizar honores a la bandera en el salón del pleno.

Los primeros en posicionarse fue el diputado morenista Leonel Godoy y el legislador del PT, Gerardo Fernández Noroña, quienes expresaron que el comportamiento que había tenido el legislador no era el correcto, por lo que se sugirió que se discutiera en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) para ser presentado en el pleno y decidir la permanencia del dirigente en el cargo.

«Pido a este pleno la remoción de la Cámara de Diputados. Me parece que no es el comportamiento que debe tener quien preside la Cámara y que lo toquemos en la junta de Coordinación Política y que lo presentemos la discusión formal en el pleno por esta situación he expuesto», expresó Fernandéz Noroña.

De acuerdo con lo señalado por la Jucopo, encabezada por el morenista Ignacio Mier, Santiago Creel, se encargó de invitar al Ejército Mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso General, para aportar la escolta, sin embargo, lo hizo sin considerar el artículo 25 del reglamento de la Cámara de Diputados, que prohíbe la entrada de personas armadas.

“El presidente de la Cámara invitó al Ejército mexicano a la ceremonia de instalación del Congreso y no tuvo el cuidado de garantizar la correcta observancia de la norma interna del Congreso. La escolta del Ejército mexicano ingresó armada al Recinto Legislativo de San Lázaro”, señaló la Jucopo.

Jucopo pide garantizar unidad

Por lo anterior, la Junta hizo un llamado al presidente de la Cámara para que en lo que resta de su mandato, se conduzca con pleno apego a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias en el sentido de que debe garantizar la unidad en San Lázaro.

El pasado miércoles, el Ejército Mexicano envió a la Cámara de Diputados una escolta de bandera y una banda de guerra armados, como parte del ceremonial del inicio del periodo de sesiones ordinarias, pero la mesa directiva impidió que entraran al recinto y los honores a la bandera tuvieron que realizarse en el vestíbulo.

Lo anterior, desató el reclamo de los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, quienes señalaron que, que los honores a la bandera no se llevarán a cabo en el salón de plenos y que el presidente de la cámara, Santiago Creel, no solo tenía que evitar la entrada de soldados con armas al pleno, sino incluso al Palacio Legislativo.

Al respecto de las señalizaciones, el panista, asumió su responsabilidad y comentó que tomaría en cuenta las intervenciones de los legisladores, independientemente de lo que resolviera la Junta de Coordinación.

“Asumo los errores que se hayan cometido, asumo la responsabilidad y me hago cargo de todas y cada una de las intervenciones independientemente de lo que resuelva la Junta de Coordinación Política si presenta o no, la facultad que tiene cada grupo parlamentario”, manifestó Creel Miranda.

