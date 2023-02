Patriotas buscarán regreso de Tom Brady para un último juego

Tras el anuncio de su retiro, los New England Patriots buscarán a Tom Brady para que juegue al menos un último partido con el equipo que le abrió las puertas a la National Football League (NFL) y del que fue ídolo durante dos décadas.

El pasado 1 de febrero, Tom Brady causaba furor en el deporte de los emparrillados, pues quien fuera considerado “Greatest Of All Time” (GOAT) del fútbol americano, a través de un video publicado en su cuenta de twitter, decía adiós formalmente a su etapa como jugador profesional luego de 23 años de carrera.

Sin embargo, este jueves 2 de febrero, apenas un día después de la noticia, Robert Kraft, propietario del equipo del cual formó parte del año 2000 al 2020, los New England Patriots, externó su deseo que de que Brady, como una leyenda de la franquicia, vuelva a la actividad, una vez más y solo por un día, para un último partido de despedida.

“We will do everything in our power to bring him back and have him sign off as a Patriot.”

Robert Kraft on signing @TomBrady to a one-day contract: https://t.co/NbNaXmAe04

— New England Patriots (@Patriots) February 2, 2023