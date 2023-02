Monreal urge reforma constitucional para separar SCJN y CJF

-Publicidad-

Aunque no existe ninguna iniciativa de reforma constitucional al Poder Judicial de Federación, es urgente separar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Consejo de la Judicatura (CJ), pues una sola persona no puede estar al frente de los dos órganos.

El coordinador de la mayoría en el Senado de la República consideró que son demasiadas atribuciones, y expuso que al CJ le corresponde ejercer un presupuesto de más de 80 mil millones de pesos.

En conferencia de prensa, aclaró que el Consejo de la Judicatura tiene facultades y funciones amplias, y discutimos en corto la conveniencia desde la Reforma constitucional pasada, de separar, para que el Presidente de la Corte no fuera a su vez presidente del Consejo de la Judicatura, pero no prosperó.

“Yo fui el que lo planteó con quienes fueron mis interlocutores en el Poder Judicial y en el Ejecutivo, y no prosperó. Yo estaba convencido de esa Reforma. Lo sabe el ministro Zaldívar, y lo sabe también quien era Consejero Jurídico, que insistí en esta Reforma. Pero hasta ahora no hay ninguna Iniciativa ni Proyecto de Decreto”, precisó.

Esto no quiere decir, continuó, que no se vaya a presentar. “Somos constituyente permanente y en cualquier momento los senadores y los diputados, o el Ejecutivo, tiene la posibilidad de presentar iniciativas y no debe extrañarse a nadie”, apuntó.

Al ser interrogado sobre la posibilidad de aprobar en el actual periodo de sesiones la Ley Cannabis, Monreal dijo que va a dialogar con los coordinadores parlamentarios para hacerla viable. Aceptó que no está bien que integrantes de los grupos que están a las afueras del Senado, en espera de su aprobación, al margen de la ley fumen y vendan mariguana.