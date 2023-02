-Publicidad-

El gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina señaló que se presentarán las denuncias contra quienes resulten responsables por el enfrentamiento en Casa Aguayo, derivado de la protesta en contra de la verificación, al tiempo de llamar a que no se haga un uso político.

En rueda de prensa, el mandatario manifestó que es condenable cualquier hecho violento, como lo ocurrido el pasado martes 31 de enero por parte del Frente de Productores y Hortalizas y Legumbres de la región de Cholula, donde también se presentó un hecho en el que un policía estatal empujó y tiró a una reportera, por lo cual ya se inició una investigación contra el elemento.

Indicó que si las indagatorias llegan a resultados que ameriten sanciones contra algún servidor público, se aplicará por haber cometido actos de violencia y uso excesivo de la fuerza, así como también la capacitación correspondiente para este tipo de eventos.

El titular del Poder Ejecutivo llamó a no dejarse utilizar por políticos como Roxana Luna Porquillo, ya que ningún ciudadano necesita intermediarios para dialogar con el gobierno, pues es una administración que siempre “tendrá las puertas abiertas” para escuchar sus demandas.

-Publicidad-

Sin embargo, dijo, también es contra las personas que realizaron actos vandálicos que pudieran ser constitutivos de delitos o falta administrativa, por lo que llegado el caso se actuaría contra todos los responsables, en donde policía estatal resultó lesionado por las sillas que aventaron.

Sostuvo que a través de la Secretaría de Gobernación (Segob) se atenderá y escuchará a todos los poblanos, pero no se van a tolerar disturbios que afecten las vías de comunicación como fue en este caso que estuvo cerrada la zona por varias horas, ni tampoco a derechos de terceros.

SSP inicia investigación a policía que tiró a reportera

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) informó que inició las investigaciones correspondientes sobre el actuar de un policía estatal, quien el pasado martes empujó y tiró a una reportera en medio de una protesta contra la verificación en Casa Aguayo.

- Publicidad -

Señaló que las pesquisas están asentadas en la Dirección General de Asuntos Internos, por lo que “el proceder del elemento de esta institución durante una agresión por parte de un grupo de personas, es analizado”.

Pide no regresar al pasado este tipo de hechos

Al ser cuestionado sobre si la denuncia sería contra Roxana Luna Porquillo, ya que fue la que encabezó la protesta, Céspedes Peregrina dijo que ya eso lo determinarán las investigaciones, pero dejó en claro que todo aquel que está implicado se actuará conforme a derecho.

Al tiempo, llamó a no regresar al pasado cuando se hacía uso político de las causas ciudadanas, pues en Puebla hay tristes recuerdos como en 2014 con el caso Chalchihuapan, donde diversos actores sólo utilizaron a la población y que dejó un desenlace “lamentable».

-Publicidad-

Y es que, dijo, siempre que hay personas que se autonombran representantes de causas sociales y legitimas, lucran con la necesidad de las personas, pero cuando ocurren desgracias los responsables de estas manifestaciones se “lavan las manos”, por lo que pidió a los ciudadanos no dejarse engañar.

“No se vale echar el cerillo y esconder la mano, después de que se prende la paja, muchas veces no saben cómo apagarla. El problema no son las manifestaciones, respetamos el derecho y si no coincidamos, dialogamos, la ley es para respetarse, pero no es correcto que se use a personas, porque cuando hay desgracias, se lavan las manos”, expresó.

El gobernador indicó que en muchos de estos casos se vuelve una bandera política y afirmó que no se tendría la necesidad de buscar justicia sino se usarán a las personas que de buena voluntad acuden a marchar, pues advirtió que el gobierno no va caer en provocaciones, pero tampoco va a doblar las manos.